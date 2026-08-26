Villanova di Bagnacavallo, ultimo trebbo dell’estate al Parco Allende

Si chiude a Villanova di Bagnacavallo la stagione dei trebbi estivi. Venerdì 28 agosto, al Parco Allende, è in programma l’ultimo appuntamento dell’estate 2026, organizzato dalla Lega Spi Cgil di Bagnacavallo e dal Circolo Arci Casablanca di Villanova, in collaborazione con il Consiglio di zona e diverse realtà associative del territorio e con il patrocinio del Comune.

La serata inizierà alle 19.30 con una cena insieme: il menù prevede panino con salsiccia, una sorpresa nel sacchetto e bevande, al costo di 15 euro. Dalle 21 spazio invece al trebbo e all’animazione, per concludere in compagnia il ciclo di appuntamenti estivi.

Un’iniziativa che affonda le sue radici nel periodo immediatamente successivo alla fase più difficile dell’emergenza Covid. «I trebbi estivi sono nati nel 2021, dopo il periodo più difficile della pandemia, con l’idea di ritrovarsi e ridare forza alla socialità e al senso di comunità – spiega Antonella Bezzi, segretaria della Lega Spi Cgil di Bagnacavallo –. In questi anni la risposta è stata molto positiva: le persone hanno partecipato con entusiasmo, condividendo musica, chiacchiere e momenti insieme».