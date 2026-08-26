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“Zaino Sospeso”, nelle cartolerie di Faenza e Brisighella la raccolta per i bambini in difficoltà
Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico torna a Faenza “Zaino Sospeso”, la raccolta solidale di materiale per la scuola promossa dal Lions Club Faenza Lioness, in collaborazione con Confcommercio Faenza, per sostenere le famiglie in difficoltà economica e permettere ai bambini di avere a disposizione tutto il necessario per affrontare le lezioni.
L’iniziativa fa parte dei Service di rilevanza multidistrettuale di Lions International – Distretto 108 Italy e si inserisce nella campagna nazionale contro la povertà educativa.
Il meccanismo riprende quello del tradizionale “caffè sospeso”: nelle cartolibrerie che partecipano alla raccolta è possibile acquistare uno o più prodotti scolastici e lasciarli negli appositi contenitori. Quanto raccolto sarà successivamente distribuito alle famiglie del territorio attraverso le scuole che hanno aderito all’iniziativa.
Si possono donare quaderni, penne, matite, pennarelli, pastelli, album da disegno, temperini, gomme, astucci, diari, zaini e libri.
A Faenza i punti di raccolta sono Arcobaleno, in corso Europa 133; Cultura Nuova Faenza, in piazza XI Febbraio 6; I Balocchi, in via Canal Grande 44/18; Il Matitone, in via San Michele 2/a; Nuova Gaudenzi, in corso Garibaldi 71/b-73/a; e Sorelle Resta, in corso Mazzini 12. A Brisighella aderisce La Pergamena, in via Maglioni 21.
«Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia» è il messaggio con cui il Lions Club Faenza Lioness accompagna la nuova edizione della raccolta.
Per informazioni è possibile scrivere a comunicazione.lionessfaenza@gmail.com.