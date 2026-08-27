A Pinarella, Cervia e Milano Marittima ripartono i lavori di asfaltatura e manutenzione stradale
Con l’arrivo di settembre riprende il programma di manutenzione della viabilità comunale, con una serie di interventi che interesseranno diverse strade di Cervia, Milano Marittima e Pinarella. I lavori, distribuiti nell’arco del mese, comprenderanno opere di rifacimento della rete fognaria e nuovi manti stradali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le condizioni della viabilità.
Gli interventi saranno preceduti dalla predisposizione della segnaletica necessaria per indicare la viabilità alternativa. Durante le lavorazioni sarà comunque garantito, per quanto possibile in relazione alle singole fasi di cantiere, il transito dei residenti e dei mezzi di emergenza.
“Dopo la pausa di Ferragosto riprendono gli interventi di manutenzione stradale sul territorio comunale – hanno dichiarato il sindaco Mirko Boschetti e l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Zavatta –. In queste settimane stiamo lavorando insieme ai servizi tecnici alla programmazione degli interventi per l’autunno, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze delle strade maggiormente utilizzate dai residenti e dove, nel tempo, il manto stradale ha evidenziato situazioni di degrado. Si tratta di un lavoro che proseguirà anche nei prossimi mesi, attraverso una programmazione attenta delle priorità su tutto il territorio comunale.”