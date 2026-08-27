A Pinarella, Cervia e Milano Marittima ripartono i lavori di asfaltatura e manutenzione stradale

Con l’arrivo di settembre riprende il programma di manutenzione della viabilità comunale, con una serie di interventi che interesseranno diverse strade di Cervia, Milano Marittima e Pinarella. I lavori, distribuiti nell’arco del mese, comprenderanno opere di rifacimento della rete fognaria e nuovi manti stradali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le condizioni della viabilità.

Gli interventi saranno preceduti dalla predisposizione della segnaletica necessaria per indicare la viabilità alternativa. Durante le lavorazioni sarà comunque garantito, per quanto possibile in relazione alle singole fasi di cantiere, il transito dei residenti e dei mezzi di emergenza.