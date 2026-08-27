A Torri di Mezzano la camminata “Dopo di noi”. Mille iscritti per sostenere la Fondazione

Una grande partecipazione ha accompagnato a Torri di Mezzano la 14ª edizione della camminata ludico-motoria “Dopo di Noi”, manifestazione non competitiva articolata su due tracciati di 3 e 6 chilometri. Sono state oltre mille le persone presenti, tra i circa 500 partecipanti regolarmente iscritti, residenti, famiglie, amici e sostenitori della struttura residenziale della Fondazione Dopo di Noi, che accoglie persone con disabilità ed è gestita dalla Cooperativa San Vitale. Nata nel 2011 dall’iniziativa dell’ex sindaco di Alfonsine Angelo Antonellini e dell’allora presidente della Podistica Alfonsinese Alfredo Bagnari, la manifestazione è diventata negli anni un appuntamento consolidato per il territorio.

La riuscita dell’evento è stata resa possibile dalla collaborazione tra il Coordinamento delle Società Podistiche Ravennati, UISP Ravenna-Lugo, il Centro Sociale “Il Girasole” di Alfonsine, volontari, associazioni locali e numerosi sostenitori e sponsor. A chiudere la serata in allegria è stata l’esibizione del Gruppo di ballo “Milleluci” di Alfonsine, particolarmente apprezzata dagli ospiti della struttura.

La camminata prende il nome dalla Fondazione Dopo di Noi, nata nel 2004 con una missione tanto delicata quanto fondamentale: offrire un futuro sereno alle persone con disabilità quando i genitori e i familiari non potranno più occuparsene; ma non solo occuparsene anche prima come ha dichiarato Romina Maresi presidente della Cooperativa San Vitale che ha in gestione la struttura sotto tutti gli aspetti operativi: “Qui per noi è prioritario Il tema del progetto di vita e mettere al centro la storia ed i desideri delle persone anche quando le loro famiglie non potranno più supportarli perché il tempo passa per tutti anche per le persone con difficoltà. Questa struttura è nata per questo, ma è stata capace nel tempo di adattare le proprie risposte ai bisogni pervenuti alla nostra porta. Per questo oggi in struttura ci sono persone adulte ma anche giovani che hanno bisogno di un periodo transitorio di allenamento alla vita. Parlare di dopo di noi ha senso se si inizia durante di noi, occorre prepararsi per tempo per non creare situazioni traumatiche ai ragazzi che poi saranno nostri ospiti in futuro”.

La struttura di Torri di Mezzano è un luogo in cui le persone con disabilità trovano cura, autonomia, relazioni e dignità, grazie a un’équipe di professionisti e alla vicinanza di una comunità attiva e solidale. In questo contesto, la camminata non è solo un evento sportivo o benefico, ma diventa un gesto simbolico e collettivo, una marcia condivisa verso un’idea di società più inclusiva, attenta e umana.

Una festa inclusiva, una comunità unita, infatti presenti all’evento anche numerose autorità istituzionali, tra cui il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni che ha espresso apprezzamento per un’iniziativa che da anni coniuga sport, comunità e inclusione.

“Un luogo simbolo di questo territorio un luogo di aiuto sostegno e solidarietà a chi ha più” difficoltà un luogo che però’ una volta all’ anno sia apre al territorio con sport solidarietà e benessere: Giusto esserci per ringraziare chi si spende per gli altri”.

Emozione condivisa anche da Paolo Lucci, presidente del Coordinamento Podistico Ravennate, che ha ringraziato tutti i volontari e le società coinvolte, rilanciando al 2027!

Il ricavato della manifestazione, pari a 2.394,20 euro, è stato consegnato sul posto a Romina Maresi, presidente della Cooperativa San Vitale, e alla responsabile della struttura, per l’acquisto di materiali utili a migliorare la quotidianità degli ospiti – affettuosamente chiamati i “Torrini”.

La somma è stata raccolta grazie alle iscrizioni e alle proposte gastronomiche offerte dal Centro Sociale “Il Girasole”, da “ Cangina ” di Savarna, e dal Comitato Cittadino Savarna-Torri-Conventello, oltre a numerose donazioni da parte di attività commerciali locali tra cui il Conad Alfonsine, Avis Alfonsine, Centro Revisioni Veicoli Arrigoni Alfonsine, Forno Gobbi Savarna, Consulenti Assicurativi Faenza, Pizzeria CZ, Saiti- Nove, Lucci Trasporti, Reclame di Faenza , Tozzi Green e tanti altri tra cui la presenza gratuita del Gruppo Mille Luci di Alfonsine e della Pubblica Assistenza di Alfonsine.