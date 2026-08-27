Al via il 23° Trofeo Oremplast a Massa Lombarda

È iniziata mercoledì 26 agosto la 23ª edizione del Trofeo Oremplast – 3° Memorial Oreste Pagani, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con un montepremi di 5.000 euro, oltre all’ospitalità dai quarti di finale.

La competizione, che proseguirà fino all’8 settembre, conta già 69 iscritti, ma il numero è destinato a crescere: le adesioni per i giocatori dalla classifica 2.6 fino alla prima categoria resteranno aperte fino al 30 agosto. Tra i partecipanti già annunciati figurano diversi tennisti di seconda categoria e alcuni giovani emergenti, compresi talenti locali. Il torneo, giunto a una nuova tappa della sua lunga storia, mantiene infatti una particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani, come ricordato dal presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda Giorgio Errani, citando tra gli atleti passati dalla manifestazione anche Matteo Arnaldi e Francesco Passaro.