Alluvione, la Regione fa il punto sui rimborsi: 6.450 domande istruite e 219 milioni già erogati

Ammontano a 219 milioni di euro i contributi già erogati in Emilia-Romagna per la ricostruzione privata dopo le alluvioni del 2023 e del 2024. Le domande istruite hanno superato quota 6.450, mentre sfiorano i 350 milioni le risorse complessivamente concesse. I dati, pubblicati dalla struttura commissariale, sono ora consultabili e aggiornati anche attraverso il portale regionale “Territorio sicuro”, con il dettaglio delle procedure comune per comune.

Il punto sull’andamento dei rimborsi è stato fatto nel corso di un nuovo incontro in Regione con i rappresentanti dei comitati degli alluvionati, presieduto da Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, e Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione. Il confronto rientra nel percorso di incontri periodici avviato nei mesi scorsi con le comunità colpite.

Tra i temi affrontati anche le nuove procedure semplificate per l’accesso ai contributi per la ricostruzione, entrate in vigore nelle ultime settimane, e il lavoro necessario per accelerare sia i rimborsi sia l’avvio degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza.

«Trasparenza e partecipazione sono gli assi portanti su cui abbiamo instaurato il dialogo con le comunità colpite dalle ondate di maltempo e i comitati che le rappresentano, che per la Regione sono un interlocutore indispensabile, insieme ai Sindaci e alle Sindache con cui il confronto è quotidiano – sottolinea Rontini –. Alla struttura commissariale va il nostro ringraziamento per il lavoro fatto sulla semplificazione delle procedure di rimborso e per l’impegno a far partire al più presto tutti i cantieri previsti per la ricostruzione e la messa in sicurezza, grazie anche alla proficua collaborazione con i tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile».

L’attenzione è rivolta anche ai prossimi mesi e alla necessità di affrontare la stagione autunnale con gli interventi di protezione già realizzati o in corso. «In vista dell’autunno – prosegue la sottosegretaria – stiamo raddoppiando gli sforzi per garantire tutti gli interventi necessari a tutela di cittadine, cittadini, famiglie e imprese, in stretto contatto con gli enti locali e tutte le istituzioni coinvolte».

Oltre 6.450 domande istruite, 349 milioni concessi

Nel complesso risultano 6.452 le domande già istruite, per un importo richiesto pari a 471 milioni di euro. I contributi concessi ammontano a 349 milioni, mentre quelli effettivamente erogati hanno raggiunto 219 milioni, oltre il 60% delle somme concesse.

La parte più consistente delle pratiche riguarda le famiglie, con 4.864 domande e 252 milioni di euro richiesti. I contributi concessi ammontano a 194 milioni, dei quali 127 milioni sono già stati erogati.

Sono invece 1.580 le domande delle imprese, per 216 milioni di euro richiesti: 153 milioni sono stati concessi e 89 milioni erogati. A queste si aggiungono otto domande del Terzo settore, per 1,1 milioni richiesti, circa un milione concesso e 474mila euro già liquidati.