Ammutinamenti cambia forma: da settembre a novembre circa 40 eventi per la danza contemporanea a Ravenna

La danza contemporanea torna a Ravenna con una formula rinnovata. Ammutinamenti, storico festival di danza urbana e d’autore giunto alla 28esima edizione, diventa “Variazioni per Ammutinamenti” e amplia il proprio calendario: non più un appuntamento concentrato in pochi giorni, ma un programma che si svilupperà dal 4 settembre al 7 novembre 2026, articolato in tre periodi – dal 4 al 12 settembre, dal 28 settembre all’11 ottobre e il 7 novembre – con circa 40 eventi tra spettacoli, performance, laboratori, pratiche e incontri.

Organizzato e promosso dall’Associazione Cantieri Danza, con la direzione artistica di Francesca Serena Casadio e Giulia Melandri, il festival coinvolgerà 26 artisti, artiste e compagnie nazionali e internazionali, tornando ad abitare numerosi luoghi della città: dalle Artificerie Almagià al MAR, dal Museo Nazionale alla Fondazione Sabe per l’Arte, fino a Palazzo di Teodorico, Piazza del Popolo, Darsena, parchi e spazi naturalistici.

Il nuovo nome segna una trasformazione che, spiegano le direttrici artistiche, era già iniziata negli ultimi anni con la sperimentazione di nuovi formati, le pratiche aperte alla cittadinanza e una crescente attenzione alle nuove generazioni. L’estensione della programmazione fino a novembre consentirà anche di rafforzare il rapporto con le scuole e di intrecciare il festival con il corso di alta formazione professionale dedicato ai giovani autori e autrici.

L’apertura in Piazza del Popolo

Ad inaugurare Variazioni per Ammutinamenti, venerdì 4 settembre alle 18 in Piazza del Popolo, sarà il coreografo e danzatore spagnolo Arnau Pérez con VIBRA!, performance che immagina una danza di coppia del futuro, alla ricerca di un ritmo comune attraverso movimento e vibrazione. Al termine, pubblico e performer saranno coinvolti in una danza collettiva.

Tra gli ospiti internazionali figura anche il coreografo madrileno Alejandro Moya, che il 7 settembre porterà sulla Banchina della Darsena Desvelo, lavoro ispirato all’artigianato e alla capacità trasformativa del gesto manuale.

Per la prima volta a Ravenna arriverà inoltre Roger Bernat, artista e direttore catalano che il 5 settembre allo Spazio Z.A.R.A. presenterà La consacración de la primavera: una reinterpretazione dell’opera di Pina Bausch senza danzatori professionisti, nella quale saranno gli spettatori, muniti di cuffie e guidati da istruzioni, a diventare interpreti.

Il 7 settembre alle Artificerie Almagià sarà invece proiettato Sarkha di Jumana Dabis, cortometraggio che attraversa le vite di artiste, donne e bambine palestinesi residenti in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e al Cairo, unite attraverso la danza.

Dalle Almagià alla Darsena, il festival attraversa Ravenna

Tra i protagonisti della prima parte del festival c’è la compagnia Dewey Dell, il 5 settembre alle Almagià con Echo Dance of Furies, ricerca sul valore archetipico e simbolico degli ex voto, sulla paura, l’istinto e la salvezza.

Sara Sguotti, Premio Ubu 2024 come Miglior Attrice e Performer Under 35, torna invece con due lavori: DEDICA, il 6 settembre alla Fondazione Sabe per l’Arte, e ROSSOCREPA, il 7 settembre alle Almagià, dedicato alle fratture che il corpo femminile è chiamato ad attraversare durante la maternità.

A Palazzo di Teodorico, il 6 settembre, Veronica Parlagreco presenterà Giuiuzza, creazione vincitrice del bando Danza Urbana XL che esplora il corpo femminile come archivio di memorie familiari, gesti e ruoli di genere. La Banchina della Darsena ospiterà invece Ìride di Marta Bellu, mentre AZIONI fuori POSTO proporrà due esperienze itineranti: Percorsi incrociati, il 5 settembre nel quartiere Darsena, e Sogni al campo_un attraversamento, il 6 settembre nel Giardino di Anna Pina e Giordano.

Il programma intreccia inoltre danza, musica e arti visive con Something is Happening, che il 6 settembre al MAR riunirà una trentina di artisti in un’esperienza di creazione in tempo reale. Tra gli altri appuntamenti figurano Gotico Mediterraneo di Sergio Beercock, il 5 settembre allo Spazio Z.A.R.A., e Frisbee – una storia d’amore di Spazio A Teatro, il 6 settembre al Teatro Rasi.

La Vetrina della giovane danza d’autore

Dal 10 al 12 settembre torna uno degli appuntamenti centrali di Ammutinamenti, la Vetrina della giovane danza d’autore del Network Anticorpi XL, piattaforma nazionale dedicata all’emersione delle nuove generazioni della danza contemporanea e di ricerca.

Saranno presentate 11 creazioni selezionate tra 106 candidature. In scena Simone Lorenzo Benini e Miriam Budzáková, Alessio Damiani, Glenda Gheller, Alessandro Giaquinto, Camilla Guarino e Giulia Campolmi, Marta Magini, Camilla Montesi, Gaetano Palermo e Michele Petrosino, Francesco Paolino, Noemi Piva e Vittorio Porcelli.

Le giornate della Vetrina ospiteranno anche incontri e momenti formativi, tra cui l’11 settembre alle Almagià “Building international connections”, confronto tra operatori culturali italiani, spagnoli e olandesi sul sostegno agli artisti, la mobilità e gli scambi internazionali.

Gli appuntamenti d’autunno

Dopo settembre, Variazioni per Ammutinamenti proseguirà in autunno. Il 2 ottobre alle Almagià Daniele Ninarello presenterà NOBODY, NOBODY, NOBODY. It’s Ok Not To Be Ok, ricerca sulle tracce lasciate sui corpi dalla cultura del controllo, della violenza e dell’offesa.

Il 3 ottobre sarà la volta di CollettivO CineticO con , dedicato a giovani tra i 15 e i 19 anni, mentre il 4 ottobre Kinkaleri proporrà Io danzo, io parlo, performance partecipativa per adulti e bambini. Il 10 ottobre Cristina Kristal Rizzo e Diana Anselmo saranno alle Almagià con Monumentum DA, lavoro che mette in relazione corpo e Lingua dei Segni Italiana.

La chiusura è fissata per 7 novembre alle Artificerie Almagià, con una giornata dedicata all’alta formazione nello spettacolo dal vivo e la presentazione delle pratiche performative e dei materiali di ricerca dei 14 partecipanti al corso I corpi e le voci della danza.