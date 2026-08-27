Auto elettriche, 21 nuove colonnine per la ricarica veloce in provincia di Ravenna

Si amplia la rete pubblica per la ricarica dei veicoli elettrici in provincia di Ravenna. Hera Comm ha attivato 21 nuove colonnine ad alta potenza distribuite tra Ravenna, Castel Bolognese, Cervia, Faenza, Lugo, Massa Lombarda e Russi. Le installazioni fanno parte degli oltre 50 nuovi dispositivi realizzati dalla società in Romagna nell’ambito di un progetto sostenuto dai fondi del PNRR.

Le nuove infrastrutture hanno una potenza di 90 kW e, secondo quanto riferisce Hera, permettono di portare la batteria di un veicolo all’80% in circa mezz’ora, mentre per una ricarica completa sono necessari indicativamente 45 minuti. L’obiettivo è rendere più capillare la rete pubblica e aumentare la disponibilità di punti di ricarica veloce anche nelle zone dove la copertura è ancora discontinua.

Le colonnine sono accessibili anche alle persone con mobilità ridotta e dispongono di Pos per il pagamento diretto con carta di credito, senza quindi la necessità di essere clienti Hera Comm. Una soluzione pensata anche per turisti e automobilisti di passaggio.

Per il progetto Hera Comm, società energy del Gruppo Hera, ha investito circa 2,6 milioni di euro, beneficiando di un contributo di circa un milione di euro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso i fondi PNRR messi a disposizione dall’Unione europea.

«Una mobilità più sostenibile richiede infrastrutture adeguate, accessibili e capaci di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e territori. Per tale ragione abbiamo scelto di investire rafforzando la rete di ricarica veloce in Romagna, contribuendo a rendere la mobilità elettrica una scelta sempre più concreta e accessibile nella vita quotidiana – spiega Isabella Malagoli, amministratrice delegata di Hera Comm –. Le nuove colonnine ad alta potenza rendono la rete di ricarica pubblica più efficiente e capillare, portando la piattaforma Hera Ricarica a essere composta per il 25% da dispositivi fast charge evoluti, alimentati interamente da energia rinnovabile. È un investimento che unisce sostenibilità, innovazione e qualità del servizio».

Una rete pensata per la ricarica veloce

Hera sottolinea come la maggior parte delle colonnine attualmente presenti in Italia sia ancora di tipo “Quick” a corrente alternata, con tempi di ricarica che possono arrivare a circa tre ore. Le nuove infrastrutture “Fast” utilizzano invece la corrente continua e, grazie alla maggiore potenza, sono destinate soprattutto alla ricarica rapida durante gli spostamenti.

L’energia erogata dalle nuove colonnine proviene interamente da fonti rinnovabili certificate. Il servizio può essere utilizzato attraverso card RFID o tramite l’app Hera Ricarica, che consente anche di verificare in tempo reale la disponibilità dei punti. Le infrastrutture sono inoltre interoperabili con i sistemi degli oltre 70 gestori nazionali ed europei con cui Hera Comm ha accordi di roaming.