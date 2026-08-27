Bagnacavallo. Il 5 settembre al Parco delle Cappuccine la festa di compleanno di Pinocchio

In occasione dei duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Biblioteca comunale “Taroni” di Bagnacavallo organizza in collaborazione con le associazioni del territorio per sabato 5 settembre al Parco delle Cappuccine la Festa di compleanno di Pinocchio, il celebre burattino uscito dalla penna del suo autore.

Il pomeriggio, che prenderà avvio alle 16, è dedicato a tutti, grandi e piccoli, con letture, laboratori e merenda. Il Parco delle Cappuccine si trasformerà in una grande festa di compleanno a cui è invitata tutta la cittadinanza, con un solo obbligo: vestirsi a tema.

“Pinocchio non è soltanto un classico della letteratura per ragazzi – osserva Patrizia Carroli, coordinatrice della Biblioteca Taroni – ma anche uno dei libri più tradotti al mondo.

La varietà dei personaggi e dei caratteri da sempre ha alimentato un immaginario colorato e metaforico popolato di buoni e cattivi, furbi e ingenui, saggi e stolti.

Per questo – dopo aver festeggiato lo scorso anno i compleanni della Pimpa e di Pippi Calzelunghe – ci è sembrata un’occasione bellissima per raccogliere le cittadine e i cittadini intorno a una narrazione che è diventata una pietra miliare della letteratura.”

L’evento è organizzato con la collaborazione e il contributo delle associazioni Comunicando Aps e Voliamo con Mila e il sostegno del Gruppo di lettura della Biblioteca.

Il Parco delle Cappuccine di Bagnacavallo è in via Berti 6.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Informazioni:

0545 280912