Frane in via Rontana a Brisighella, partono le indagini geognostiche: due settimane di chiusure e limitazioni

Prenderanno il via martedì 1° settembre i rilievi geognostici lungo via Rontana, nel territorio comunale di Brisighella, necessari per completare la progettazione degli interventi di consolidamento del complesso di movimenti franosi che hanno interessato la zona tra il 2023 e il 2024.

I campionamenti proseguiranno fino al 22 settembre, ma le ripercussioni più significative sulla viabilità si concentreranno nelle prime due settimane del mese, quando le operazioni interesseranno direttamente la carreggiata. Nel tratto compreso tra via Calbane (SP 23) e via Valletta (SP 63) saranno quindi previste chiusure e limitazioni al traffico, che cambieranno progressivamente in base all’avanzamento delle indagini. Nei fine settimana non sono previste chiusure totali.

Il calendario delle chiusure

Le prime restrizioni scatteranno nel pomeriggio di martedì 1° settembre nel settore 13, nei pressi dei civici 60 e 62, e proseguiranno fino alla serata di mercoledì 2 settembre. Giovedì 3 e venerdì 4 settembre la chiusura si sposterà invece nel settore 12, all’altezza del civico 83.

Dopo il fine settimana, lunedì 7 e martedì 8 settembre sarà interrotto il transito nel settore 6, nei pressi del civico 44, con riapertura prevista nella serata di martedì. Negli stessi giorni sono previste limitazioni localizzate anche nel settore 2, nei pressi del civico 5 e dell’intersezione con via Chiesa di Rontana.

Mercoledì 9 e giovedì 10 settembre la chiusura totale interesserà il settore 9, in prossimità dei civici 39 e 46, con riapertura nella serata del 10. Mercoledì 9 sarà inoltre istituito il senso unico alternato nel settore 3, fino al civico 55.

Più articolata la situazione di venerdì 11 settembre, quando sono previste chiusure temporanee di quattro ore ciascuna, in successione, nei settori 10, 12 e 13, rispettivamente all’altezza dei civici 79, 83, 60 e 62. Contemporaneamente sarà istituito il senso unico alternato nel settore 8, tra la zona dei civici 39-44 e quella precedente ai civici 60-62: la limitazione resterà in vigore anche sabato 12 e domenica 13 settembre, per concludersi lunedì 14.

Dal 15 al 22 settembre le ultime prove non interesseranno invece la carreggiata e la circolazione tornerà regolare.

Durante il cantiere resterà comunque garantito l’accesso veicolare ai diversi punti di via Rontana, da via Monticino oppure da via Valletta, a seconda del civico da raggiungere e del tratto interessato dalle chiusure.

Un canale WhatsApp per aggiornare i residenti

Per informare in maniera tempestiva chi abita nella zona, il Comune sta contattando direttamente i residenti per creare un canale WhatsApp dedicato, attraverso il quale saranno comunicati l’avanzamento delle operazioni e le chiusure previste nei giorni successivi.

Lungo via Rontana saranno inoltre collocati avvisi con le indicazioni sulla viabilità, il cronoprogramma e i recapiti utili, sia sul versante di via Monticino sia su quello di via Valletta. L’impresa incaricata provvederà alla segnaletica di cantiere e alle indicazioni sulle deviazioni, oltre a mantenere aggiornati abitanti e frontisti.