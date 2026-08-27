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Gianfranco Spadoni (LpRa): Chiusura del ponte mobile. Serve un nuovo investimento indifferibile
L’interruzione dell’attraversamento del Candiano è sempre oggetto di forti disagi perché rappresenta il naturale completamento della circonvallazione della città. Il ponte mobile di proprietà e a carico dell’Autorità di Sistema Portuale ha oltrepassato i trent’anni con tutti i problemi di vetustà e usura che ne derivano ed il conseguente ricorso alla frequente manutenzione.
Anche l’ennesimo avvio dell’attività manutentiva straordinaria prevede la chiusura di due settimane e questo metterà in seria difficoltà la circolazione già penalizzata dai lavori sull’Adriatica. Appare evidente l’esigenza di porre rimedio a questa sistematica interruzione oltretutto con presumibili costi elevati riferiti all’infrastruttura ma che producono anche costi sociali. Ed in questo senso vanno accelerate le procedure per la realizzazione di una seconda opera di collegamento in risposta all’ incremento del carico legato ai traffici del sistema portuale, aumentato sensibilmente rispetto ai decenni trascorsi.
Ormai questa rappresenta una vera priorità per gli operatori portuali, per gli autotrasportatori ma anche per i cittadini e non ultimi per i turisti. Le così frequenti interruzioni del ponte mobile attestano come sia sempre più indispensabile una nuova soluzione in grado di rendere fluida la viabilità senza la quale si paralizza letteralmente la città. Comune e Autorità di Sistema Portuale considerino questa nuova struttura di collegamento essenziale per il porto ed il territorio ponendo l’intervento in oggetto al centro della programmazione ormai non più differibile. Oltretutto sorge spontanea una domanda: ma sommando i costi dei frequenti interventi non si sarebbe tranquillamente realizzato un secondo ponte?
Gianfranco Spadoni – Consigliere comunale Lista per Ravenna