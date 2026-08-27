Lutto nel mondo dell’associazionismo faentino: è morto Pier Giorgio Gulmanelli

È morto nella serata di mercoledì 26 agosto, all’età di 82 anni, Pier Giorgio Gulmanelli, storico presidente della sezione faentina dell’U.O.E.I. (Unione Escursionisti Italiani) e figura molto conosciuta nel mondo associativo cittadino. Alla sua scomparsa si uniscono nel cordoglio l’associazione, alla quale aveva dedicato oltre quarant’anni di attività, e l’amministrazione comunale di Faenza.

Nato a Faenza il 14 febbraio 1944, Gulmanelli aveva lavorato come funzionario di Confesercenti fino al pensionamento, affiancando all’attività professionale un lungo impegno nel volontariato e nell’associazionismo. In gioventù era stato ai vertici locali della F.U.C.I., Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e delegato faentino dell’Unione italiana del tiro a segno nazionale. Proprio nel tiro a segno aveva ottenuto anche importanti risultati sportivi, conquistando il titolo di campione italiano junior nella carabina libera.

Ma è soprattutto alla montagna e all’U.O.E.I. di Faenza che è legata una parte importante della sua vita. Socio dell’associazione da 42 anni, Gulmanelli ne era stato presidente per un mandato alla fine degli anni Novanta, tornando poi alla guida della sezione nel 2014 e rimanendovi fino alla scomparsa. Il suo lungo impegno gli era valso il diploma al merito con distintivo d’oro, massimo riconoscimento dell’U.O.E.I.

«È forte la commozione per la perdita della guida della nostra associazione – ricorda Giuseppe Sangiorgi, vicepresidente dell’U.O.E.I. di Faenza –. La passione per la montagna è stato il tratto che ha caratterizzato la sua attività per l’U.O.E.I. che per lui era una famiglia, e per cui ha profuso costante impegno e dedizione».

Il direttivo e i soci dell’associazione si stringono alla moglie Adele Anna Argnani, sua compagna di vita e collaboratrice nelle attività dell’U.O.E.I., e a tutta la famiglia.

Al cordoglio si è unita anche l’amministrazione comunale di Faenza. «Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale, dell’amministrazione comunale e della città di Faenza, per la scomparsa di Pier Giorgio Gulmanelli – afferma Massimo Isola, sindaco di Faenza –. In questi anni ho avuto l’opportunità di conoscerlo da vicino e di condividere con lui numerose iniziative legate al mondo dell’associazionismo e della valorizzazione del nostro territorio. Ho sempre apprezzato la sua passione, la competenza e il suo forte senso di comunità che trasmetteva in ogni occasione».

«Con la sua scomparsa perdiamo un punto di riferimento, una persona che ha dedicato quasi mezzo secolo alla promozione dei valori dell’escursionismo, dello sport e dell’impegno nel sociale. Alla moglie Adele Anna, ai familiari e a tutti i soci dell’U.O.E.I. le nostre più sentite condoglianze», conclude Isola.

I funerali si svolgeranno lunedì 31 agosto alle 9.15 nella chiesa di Sant’Agostino, con la messa celebrata da don Dante Albonetti e il successivo trasferimento al cimitero dell’Osservanza. Sabato 29 agosto alle 18.30, nella stessa chiesa, sarà recitato il rosario.