Il ravennate Venerino Poletti riceve a Barcellona un prestigioso riconoscimento internazionale

L’ “ERS Lifetime Achievement Award in Clinical Techniques, Imaging and Endoscopy” è stato conferito al ravennate Venerino Poletti dalla European Respiratory Society (ERS) . Si tratta di un prestigioso premio alla carriera che riconosce il contributo offerto allo sviluppo della pneumologia con particolare riferimento alle tecniche diagnostiche, all’imaging e alla pneumologia interventistica. La consegna del premio avrà luogo a Barcellona il 5 settembre durante le cerimonie di inaugurazione del Congresso dell’ERS. Il riconoscimento porta ancora una volta Forlì e la Romagna e la sua Scuola Pneumologica sulla scena internazionale, premiando un percorso nel quale ricerca, innovazione e attenzione al paziente hanno costantemente proceduto insieme.

Abilitato a Professore Ordinario di Pneumologia dal 2012 e a Professore Associato di Medicina Interna dal 2019, è ora Professore Straordinario in UNIBO (Università di Bologna), e Professore onorario dell’Università di Aarhus, in Danimarca, dove è stato Professore Ordinario e Direttore di Dipartimento. È autore di numerosi volumi, capitoli e di più di 500 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di vertice nelle principali società scientifiche, tra cui la presidenza di AIPO-ITS e la direzione dell’Assemblea 12 della European Respiratory Society. Nel Dicembre scorso è stato Eletto Presidente della European Association of Bronchology and Interventional Pulmonology (EABIP). È stato ed è Direttore di corsi internazionali sulle malattie polmonari diffuse, sulla Pneumologia Interventistica.

Apprezzato per la competenza, la capacità innovativa e la visione interdisciplinare, Poletti ha sempre promosso il dialogo tra le diverse aree della pneumologia e le discipline affini (è anche esperto Patologo Polmonare).

All’attività clinica e scientifica affianca l’impegno civile come presidente dell’Accademia degli Incamminati e nel 2008 ha fondato l’AMMP – Associazione Morgagni Malattie Polmonari.