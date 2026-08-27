RICONOSCIMENTO|
Il ravennate Venerino Poletti riceve a Barcellona un prestigioso riconoscimento internazionale
L’“ERS Lifetime Achievement Award in Clinical Techniques, Imaging and Endoscopy” è stato conferito al ravennate Venerino Poletti dalla European Respiratory Society (ERS). Si tratta di un prestigioso premio alla carriera che riconosce il contributo offerto allo sviluppo della pneumologia con particolare riferimento alle tecniche diagnostiche, all’imaging e alla pneumologia interventistica. La consegna del premio avrà luogo a Barcellona il 5 settembre durante le cerimonie di inaugurazione del Congresso dell’ERS.
Il riconoscimento porta ancora una volta Forlì e la Romagna e la sua Scuola Pneumologica sulla scena internazionale, premiando un percorso nel quale ricerca, innovazione e attenzione al paziente hanno costantemente proceduto insieme.
Direttore dell’Unità Operativa di Pneumologia e del Dipartimento di Medicine Specialistiche dell’Ospedale G.B. Morgagni–L. Pierantoni di Forlì, nonché docente dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Poletti è riconosciuto a livello internazionale per i suoi contributi pionieristici alla pneumologia interventistica ed allo studio delle malattie polmonari diffuse. Un ruolo di primo piano gli è attribuito soprattutto nell’introduzione nella pratica clinica della criobiopsia polmonare transbronchiale per la diagnosi delle malattie diffuse del parenchima polmonare, tecnica che ha favorito l’affermazione di approcci diagnostici meno invasivi in medicina respiratoria, nuove modalità di terapia e sul ruolo della Rapid Onsite Examination (ROSE) – esame estemporaneo di prelievi bioptici.
Il premio corona una carriera dedicata alla ricerca, all’attività clinica, all’innovazione e alla formazione di generazioni di medici. Rappresenta inoltre un motivo di particolare soddisfazione per Forlì e per l’intera Romagna, realtà alle quali il percorso professionale e scientifico del professor Poletti è profondamente legato.
Abilitato a Professore Ordinario di Pneumologia dal 2012 e a Professore Associato di Medicina Interna dal 2019, è ora Professore Straordinario in UNIBO (Università di Bologna), e Professore onorario dell’Università di Aarhus, in Danimarca, dove è stato Professore Ordinario e Direttore di Dipartimento. È autore di numerosi volumi, capitoli e di più di 500 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di vertice nelle principali società scientifiche, tra cui la presidenza di AIPO-ITS e la direzione dell’Assemblea 12 della European Respiratory Society. Nel Dicembre scorso è stato Eletto Presidente della European Association of Bronchology and Interventional Pulmonology (EABIP). È stato ed è Direttore di corsi internazionali sulle malattie polmonari diffuse, sulla Pneumologia Interventistica.
Apprezzato per la competenza, la capacità innovativa e la visione interdisciplinare, Poletti ha sempre promosso il dialogo tra le diverse aree della pneumologia e le discipline affini (è anche esperto Patologo Polmonare).
All’attività clinica e scientifica affianca l’impegno civile come presidente dell’Accademia degli Incamminati e nel 2008 ha fondato l’AMMP – Associazione Morgagni Malattie Polmonari.