Le “Promesse di Romagna” dopo la pausa estiva ripartono da San Patrizio

Anche questa edizione sta regalando soddisfazioni agli organizzazioni per l’alta partecipazione. Il primo appuntamento al Parco Baronio ha registrato un vero record di presenze con171 atleti che si sono cimentati nelle varie distanze. L’andamento positivo si è confermato anche a Russi con 169 partecipanti, a Punta Marina con 144 iscritti, a Lugo con 127 presenze, e ad Alfonsine (prima delle gare serali) con 110 iscritti. Numeri sorprendenti che hanno messo alla prova gli organizzatori che, in più di una occasione, hanno dovuto fare gli straordinari per recuperare i premi per tutti i ragazzi. Sono poi arrivate le tappe di Godo, nuova location e nuova data per la Podistica San Pancrazio, solo qualche adesione in meno rispetto al 2025, “ma siamo convinti – precisano dal Coordinamento podistico – che il circuito all’interno del bike-park meriti di più. Confidiamo che venga riconfermato il prossimo anno”. Proseguendo nel bilancio delle tappe fin qui percorse, il Coordinamento segnala le 88 presenze a Fusignano, stesso numero del 2025, e l’esordio a Lippo Calderara, nel Bolognese: una tappa che ha ha visto la partecipazione di 90 Promesse. L’altra novità di quest’anno, la prova organizzata a giugno a Fognano da parte del CH4 Trail, all’interno del convento Emiliani, ha dato riscontri positivi e risponde alla richiesta di tutele per i ragazzi.