Le “Promesse di Romagna” dopo la pausa estiva ripartono da San Patrizio
Tornano in gara i giovani podisti del circuito “Promesse di Romagna”. Terminata la pausa estiva, la 33esima edizione dell’apprezzata manifestazione promossa dal Coordinamento Podistico Ravennate con il patrocinio della UISP di Ravenna-Lugo, Imola e Faenza, riprende lunedì 31 agosto con la nona delle 13 tappe previste dal calendario, in programma a San Patrizio di Conselice, nell’area del campo sportivo, all’interno della Sagra del Tortellone.
Le iscrizioni si potranno effettuare sul portale www.irunning.it o direttamente in loco a partire dalle 18.30. Le gare inizieranno con la prima batteria alle 19.45, partendo – come sempre – dai più piccoli ai più grandi. Premiazioni per tutti i bimbi e ragazzi che parteciperanno.
Il bilancio della prima parte di annata
Anche questa edizione sta regalando soddisfazioni agli organizzazioni per l’alta partecipazione. Il primo appuntamento al Parco Baronio ha registrato un vero record di presenze con171 atleti che si sono cimentati nelle varie distanze. L’andamento positivo si è confermato anche a Russi con 169 partecipanti, a Punta Marina con 144 iscritti, a Lugo con 127 presenze, e ad Alfonsine (prima delle gare serali) con 110 iscritti. Numeri sorprendenti che hanno messo alla prova gli organizzatori che, in più di una occasione, hanno dovuto fare gli straordinari per recuperare i premi per tutti i ragazzi. Sono poi arrivate le tappe di Godo, nuova location e nuova data per la Podistica San Pancrazio, solo qualche adesione in meno rispetto al 2025, “ma siamo convinti – precisano dal Coordinamento podistico – che il circuito all’interno del bike-park meriti di più. Confidiamo che venga riconfermato il prossimo anno”. Proseguendo nel bilancio delle tappe fin qui percorse, il Coordinamento segnala le 88 presenze a Fusignano, stesso numero del 2025, e l’esordio a Lippo Calderara, nel Bolognese: una tappa che ha ha visto la partecipazione di 90 Promesse. L’altra novità di quest’anno, la prova organizzata a giugno a Fognano da parte del CH4 Trail, all’interno del convento Emiliani, ha dato riscontri positivi e risponde alla richiesta di tutele per i ragazzi.
L’attuale classifica per società
Sul fronte delle classifiche societarie, l’Atletica Imola Sacmi Avis conferma la supremazia come nel 2025 ma Locomotiva Ravenna segue non troppo distanziata, tallonata a sua volta da Atletica Castenaso. Si confermano in salute anche Lamone, San Patrizio e Mameli.
La bella novità delle mascotte continua ad impreziosire le premiazioni, nuovi peluche continuano a spuntare fuori esposti con orgoglio dai giovani campioni.
Le prossime tappe
Dopo San Patrizio, il circuito delle “Promesse di Romagna” proseguiranno con la gara a Marina di Ravenna, organizzata dalla GS Drago, seguita da Voltana e Castenaso mentre la chiusura è prevista all’autodromo di Imola il 3 ottobre.
Le gare sono fotografate dagli organizzatori e riprese dal Team di RUN2U che poi le trasmetterà su varie tv in chiaro (7Gold ch 12; TELECENTRO ch 80 e su TR78) e sempre visibili “on demand” nel canale youtube di OASPORT.IT