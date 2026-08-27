Luca Cacciatore (Lega Ravenna): Trasporto pubblico in tilt, tra bus elettrici che si spengono e mezzi troppo grandi in circolazione

Trasporto pubblico in tilt a Ravenna. È quanto emerge dalle ragioni dello sciopero indetto il prossimo 15 settembre dalle organizzazioni sindacali. Secondo quanto emerge sulla stampa, sembra che l’Azienda, partecipata anche dal Comune, operi senza risolvere i già noti gravi problemi di sicurezza sia stradale che dei lavoratori.

Leggiamo infatti che si assisterebbe solo a una ‘parziale attuazione di quanto previsto dal Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale’. Parziale attuazione? Ne chiediamo conto al sindaco Alessandro Barattoni e, in particolare, ad Andrea Corsini, presidente di Start Romagna. Dopo le ripetute gravi aggressioni subite degli autisti, ci chiediamo come sia possibile non aver ancora applicato interamente le contromisure per la protezione del posto guida. La sinistra tuona sempre sulla ‘sicurezza del lavoro’ ma latita quando è ora di metterla in pratica. Per la Lega la sicurezza dei lavoratori non solo non è negoziabile, ma non può essere certamente ‘parziale’.

Altra criticità riguarda i nuovi mezzi elettrici che sembra si spengano e si arrestino improvvisamente, bloccando lo sterzo e le porte di uscita, impedendo ai passeggeri la discesa. Al di là del problema di sicurezza per gli utenti, ci sono da capire le motivazioni di questi ‘guasti’ visto che venerdì 21 agosto a Ravenna 22 autobus su 29 fossero in officina fuori servizio. Poi c’è la questione di mezzi circolanti troppo lunghi rispetto a quanto previsto dal programma di servizio: si utilizzano, infatti, autobus da 12 metri al posto di quelli da 8 metri. Una scelta fatta probabilmente per servire più utenti che tuttavia si scontra con i ripetuti blocchi della circolazione stradale e gli incidenti, senza considerare le difficili manovre che gli autisti sono costretti a fare quando riescono in qualche modo a passare: invasione della corsia opposta o dei marciapiedi.

Corsini ha dichiarato poco più di un mese fa che il trasporto pubblico sarebbe ‘la scelta più intelligente’ e ‘conveniente’ per tutti e che il compito di Start Romagna è fare in modo che ‘sia sempre più efficiente e accessibile’. Le solite promesse. Certamente non lasceremo cadere nel vuoto i problemi descritti per i quali chiediamo risposte urgenti e esaustive.