Parte questa sera la Festa dell’Unità di Ravenna: il primo incontro dedicato a lavoro e disuguaglianze di genere

Prende il via questa sera, giovedì 27 agosto, la Festa dell’Unità di Ravenna, che fino al 7 settembre animerà gli spazi di via Pag , con ingresso da via Trieste o dalla Darsena di città. La prima serata affiancherà all’inaugurazione un incontro dedicato alle disuguaglianze che accompagnano le donne nel mondo del lavoro e nella vita, oltre agli spettacoli e alle proposte gastronomiche.

A confrontarsi sul tema saranno Lara Ghiglione, segretaria nazionale confederale della Cgil, Simona Lembi, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, ed Elena Zannoni, portavoce della Conferenza delle Democratiche della Provincia di Ravenna. A intervistarle sarà Federica Angelini, giornalista di Ravenna&Dintorni.

Fin dalla prima serata saranno inoltre presenti società sportive, che avranno la possibilità di presentare al pubblico attività e discipline, insieme agli espositori e al mercatino degli hobbisti.