Parte questa sera la Festa dell’Unità di Ravenna: il primo incontro dedicato a lavoro e disuguaglianze di genere
Prende il via questa sera, giovedì 27 agosto, la Festa dell’Unità di Ravenna, che fino al 7 settembre animerà gli spazi di via Pag, con ingresso da via Trieste o dalla Darsena di città. La prima serata affiancherà all’inaugurazione un incontro dedicato alle disuguaglianze che accompagnano le donne nel mondo del lavoro e nella vita, oltre agli spettacoli e alle proposte gastronomiche.
L’apertura ufficiale della Festa è in programma alle 20, con i saluti di Nicola Dalmonte, segretario provinciale del Partito Democratico di Ravenna, Lorenzo Margotti, segretario comunale del Pd di Ravenna, ed Eleonora Proni, presidente del Pd dell’Emilia-Romagna.
Mezz’ora più tardi, alle 20.30 nello spazio incontri, il programma entrerà nel vivo con l’appuntamento “Lavorare (tanto) non basta. Salari, carriera, lavoro di cura e pensioni: le disuguaglianze che attraversano la vita delle donne”.
A confrontarsi sul tema saranno Lara Ghiglione, segretaria nazionale confederale della Cgil, Simona Lembi, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, ed Elena Zannoni, portavoce della Conferenza delle Democratiche della Provincia di Ravenna. A intervistarle sarà Federica Angelini, giornalista di Ravenna&Dintorni.
La serata proseguirà alle 21 sul palco degli spettacoli, dove il Gruppo Folk Italiano “alla Casadei” della Scuola di Ballo Malpassi porterà il pubblico dentro la tradizione romagnola con balli in costume, liscio e le esibizioni degli sciucarén.
Fin dalla prima serata saranno inoltre presenti società sportive, che avranno la possibilità di presentare al pubblico attività e discipline, insieme agli espositori e al mercatino degli hobbisti.
Completa l’offerta della Festa la parte gastronomica, con il ristorante che proporrà piatti di carne, pesce e della cucina romagnola, oltre alla friggitoria e al bar-caffetteria.
La Festa dell’Unità di Ravenna proseguirà fino a lunedì 7 settembre, con un calendario di incontri politici, spettacoli e iniziative.