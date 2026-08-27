Raggisolaris Faenza, amichevole benefica a Castel Guelfo con l’up Imola
Amichevole benefica per la Tema Sinergie. Sabato 29 agosto alle 20.30 i Raggisolaris affronteranno l’Up Imola nel primo Memorial Claudia Grandi, gara che si giocherà al PalaMarchetti di Castel Guelfo. Alle 16.30 ci sarà la partita tra l’Under 17 femminile della Magika Castel San Pietro e della Raggisolaris Academy.
L’evento benefico, intitolato ‘La giornata del Sorriso’, è organizzato dall’associazione ‘Un giorno senza sorriso è un giorno perso’ e il ricavato sarà devoluto al reparto UOC Oncologia dell’ospedale di Imola. Durante la giornata ci saranno anche musica, giochi per i bambini e stand gastronomici.
Il costo del biglietto per la partita della Tema Sinergie è di 5 euro (omaggio fino ai 16 anni).
Il programma delle amichevoli
-Sabato 29 agosto a Castel Guelfo ore 20.30: Up Imola (B Nazionale) – Tema Sinergie
-Mercoledì 2 settembre al PalaCattani ore 18 Tema Sinergie – Virtus Imola (B Interregionale)
-Sabato 5 settembre a Cerreto d’Esi ore 19 Ristopro Fabriano (B Nazionale) – Tema Sinergie
-Sabato 12 settembre al PalaCattani: ore 18.30 Tema Sinergie – Consultinvest Pesaro (B Nazionale)
-Sabato 19 settembre al PalaCattani: ore 18 Tema Sinergie – OraSì Ravenna (B Nazionale).