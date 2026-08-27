Raggisolaris Faenza, amichevole benefica a Castel Guelfo con l’up Imola

Amichevole benefica per la Tema Sinergie. Sabato 29 agosto alle 20.30 i Raggisolaris affronteranno l’Up Imola nel primo Memorial Claudia Grandi, gara che si giocherà al PalaMarchetti di Castel Guelfo. Alle 16.30 ci sarà la partita tra l’Under 17 femminile della Magika Castel San Pietro e della Raggisolaris Academy.

L’evento benefico, intitolato ‘La giornata del Sorriso’, è organizzato dall’associazione ‘Un giorno senza sorriso è un giorno perso’ e il ricavato sarà devoluto al reparto UOC Oncologia dell’ospedale di Imola. Durante la giornata ci saranno anche musica, giochi per i bambini e stand gastronomici.