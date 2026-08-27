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Ravenna. Autobus: dal 15 settembre 2 corse aggiuntive per la linea 30, a servizio dei lavoratori turnisti portuali
27 agosto 2026 | 15:31
Con l’entrata in vigore del servizio invernale di trasporto pubblico locale di Start Romagna, la Linea 30 che collega al porto San Vitale dal 15 settembre avrà due corse aggiuntive al mattino per mettere a disposizione dei lavoratori turnisti portuali maggiori collegamenti nelle prime ore del giorno.
Il potenziamento del servizio, su sensibilizzazione delle organizzazioni sindacali, è frutto del positivo confronto fra Comune, Start Romagna e Agenzia della mobilità romagnola.
Le corse aggiuntive, in partenza dalla stazione ferroviaria, sono quelle delle 5:30 e delle 6:20, con arrivo al porto alle 5:45 e alle 6:35. Entrambe saranno effettuate anche il sabato.