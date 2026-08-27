Ravenna. Autobus: dal 15 settembre 2 corse aggiuntive per la linea 30, a servizio dei lavoratori turnisti portuali

Il potenziamento del servizio, su sensibilizzazione delle organizzazioni sindacali, è frutto del positivo confronto fra Comune, Start Romagna e Agenzia della mobilità romagnola.

Le corse aggiuntive, in partenza dalla stazione ferroviaria, sono quelle delle 5:30 e delle 6:20, con arrivo al porto alle 5:45 e alle 6:35. Entrambe saranno effettuate anche il sabato.