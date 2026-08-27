Ravenna FC, è ancora caccia ai rinforzi: il mercato giallorosso guarda avanti

È stato un mercato particolarmente intenso per il Ravenna FC che tra giugno e agosto ha profondamente rinnovato la propria rosa con l’obiettivo di alzare il livello della squadra.

Dopo il ritorno di Giacomo Venturi, legato al club per due stagioni, sono arrivatiTommaso Ciardi, Matteo Maggio, Marcelo Orellana e Vinicius Negro Di Stefano, mentre tra le uscite si sono registrati i trasferimenti diFrancesco Joyce Anacoura, Matteo Motti e David Lordkipanidze.

Ad agosto il direttore sportivo Andrea Mandorlini ha poi piazzato altri colpi importanti: Edoardo Duca, prelevato a titolo definitivo dalla Juve Stabia, ha portato esperienza e duttilità al centrocampo, mentre la conferma di Manuel Fischnaller fino al 2028 ha garantito continuità al reparto offensivo. Sul fronte delle partenze, invece, hanno salutato il capitano Paolo Rrapaj, Francesco Corsinelli e Pierluca Luciani, trasferitosi al Foggia.

In difesa il Ravenna ha aggiunto ulteriore esperienza con Giovanni Zaro, arrivato dal Cesena, mentre l’ultimo innesto ufficializzato è stato Simone Rabbi, giovane attaccante del Cittadella sul quale il club ha investito con un accordo pluriennale. E il lavoro non sembra ancora concluso: Daniele Casiraghi è vicino al trasferimento dal Südtirol, mentre resta aperta anche la pista che porta a Giacomo Parigi del Latina. Il risultato è una formazione profondamente rinnovata, costruita mescolando esperienza e prospettiva, con Mandorlini ancora impegnato a definire gli ultimi tasselli prima della chiusura della sessione.