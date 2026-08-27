Ravenna. Ocean Bird porterà in mare i ragazzi con autismo

Venerdì 28 e sabato 29 agosto arriva a Ravenna “Buonvento – Tutti a bordo”, il progetto di vela inclusiva partito da La Spezia il 26 giugno. Dopo aver attraversato il Tirreno, raggiunto lo Ionio e risalito l’Adriatico, Ocean Bird sarà ormeggiato al Ravenna Yacht Club, prima di proseguire verso Venezia e concludere il viaggio a Trieste l’8 settembre.

Quella di Ravenna è la nona tappa del progetto e coinvolgerà i ragazzi e le famiglie di ANGSA Ravenna che avranno l’opportunità di salire a bordo e vivere una nuova esperienza in mare.

“A ogni tappa cambiano le persone che salgono a bordo, ma la curiosità con cui affrontano questa esperienza è sempre la stessa. A Ravenna vogliamo offrire ai ragazzi e alle loro famiglie qualche ora di mare, libertà e condivisione, lasciando che ciascuno viva la barca a modo proprio”, dichiara Pietro Frisani, ideatore del progetto, armatore e skipper di Ocean Bird.

Durante le due giornate ravennati, Ocean Bird sarà ormeggiato al Ravenna Yacht Club e accoglierà a bordo i partecipanti per le uscite in mare. Ogni esperienza durerà dalle due alle quattro ore: il tempo per prendere confidenza con la barca, partecipare alla vita di bordo, provare a timonare e scoprire il mare da una prospettiva nuova.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’avvocato Pietro Frisani, proprietario e skipper di Ocean Bird, che per oltre due mesi ha messo a disposizione il veliero di 16 metri a due alberi con cui ha effettuato un giro del mondo, il proprio tempo e le risorse necessarie per offrire questa esperienza a persone con autismo, sindrome dell’X Fragile, sindrome di Down e altre condizioni, insieme alle loro famiglie e alle associazioni dei territori attraversati.

Tutte le spese di navigazione, organizzazione e gestione sono sostenute dallo stesso armatore e skipper. La Fondazione Italiana Autismo (FIA) e ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo hanno accolto e sostenuto il progetto. ANGSA, in particolare, ha coinvolto le famiglie attraverso la propria rete territoriale, tappa dopo tappa.

Ancona. Complessivamente, “Buonvento – Tutti a bordo” ha coinvolto fino a oggi oltre 150 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori.