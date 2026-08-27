Ravenna ricorda l’eccidio del Ponte dei Martiri: il video della cerimonia e dello spettacolo

Sono trascorsi 82 anni dall’eccidio del Ponte degli Allocchi, oggi Ponte dei Martiri, dove il 25 agosto 1944 furono uccisi dodici partigiani e patrioti in una rappresaglia fascista. Ravenna ha ricordato le vittime con la tradizionale cerimonia commemorativa, quest’anno organizzata in orario serale.

Il momento centrale si è svolto al Ponte dei Martiri, dove la commemorazione è stata aperta dalla performance teatrale “L’Idea vive”, curata dalla compagnia Anime Specchianti con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze dell’Accademia del Musical di Ravenna, nell’ambito del progetto “Lavori in Comune” dell’assessorato al Decentramento.

Attraverso parole, musica e movimento, i giovani protagonisti hanno ripercorso i fatti e le storie dei dodici cittadini e partigiani uccisi il 25 agosto 1944, dopo un percorso di approfondimento che ha coinvolto anche la storica Laura Orlandini dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia.

Nel video alcuni momenti dello spettacolo e le parole pronunciate dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni durante la cerimonia, insieme alla deposizione delle corone in memoria delle vittime.

Il 25 agosto 1944 furono fucilati Augusto Graziani, Domenico Di Janni, Michele Pascoli, Raniero Ranieri, Aristodemo Sangiorgi, Valsano Sirilli, Edmondo Toschi, Giordano Vallicelli, Pietro Zotti e Mario Montanari. Umberto Ricci e Natalina Vacchi furono invece impiccati.