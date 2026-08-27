Redditi, l’Emilia-Romagna resta tra le regioni più ricche ma aumentano le disuguaglianze

L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni italiane con i redditi medi più elevati, ma dietro il dato complessivo emergono differenze significative tra categorie di lavoratori e territori. È quanto emerge dall’analisi sulle dichiarazioni dei redditi 2025, relative all’anno d’imposta 2024, realizzata da Ires Emilia-Romagna sulla base dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze.