ECONOMIA|
Redditi, l’Emilia-Romagna resta tra le regioni più ricche ma aumentano le disuguaglianze
L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni italiane con i redditi medi più elevati, ma dietro il dato complessivo emergono differenze significative tra categorie di lavoratori e territori. È quanto emerge dall’analisi sulle dichiarazioni dei redditi 2025, relative all’anno d’imposta 2024, realizzata da Ires Emilia-Romagna sulla base dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il reddito medio pro capite dichiarato in regione raggiunge i 26.831 euro, confermando una posizione di vertice nel panorama nazionale. Rispetto al 2019, tuttavia, la crescita degli imponibili (+17,7%) risulta sostanzialmente assorbita dall’inflazione, aumentata nello stesso periodo del 17,4%. Ancora più significativo il dato relativo ai lavoratori dipendenti, i cui redditi imponibili sono cresciuti appena del 13,5%.
La situazione non è uniforme nemmeno all’interno del territorio regionale. I redditi medi più elevati continuano a concentrarsi lungo l’asse della via Emilia, in particolare tra Parma e Bologna, mentre le altre aree presentano valori inferiori. A questo si aggiunge una fascia consistente di contribuenti con redditi molto bassi: il 4,3% dichiara di non avere alcun reddito imponibile, mentre il 27,5% di coloro che percepiscono un reddito non supera i 15.000 euro lordi annui. Una percentuale che sale addirittura al 37,6% nella provincia di Rimini.
Il quadro restituito dall’indagine è quindi quello di una regione caratterizzata da livelli reddituali complessivamente elevati, ma attraversata da profonde differenze. Particolarmente esposti risultano i lavoratori dipendenti e i pensionati, che rappresentano oltre il 92% dei contribuenti emiliano-romagnoli.
È proprio su questo aspetto che si concentra la preoccupazione della Cgil. Secondo il segretario generale della Cgil Emilia-Romagna Massimo Bussandri, l’aumento del costo dell’energia e dei carburanti e le conseguenze dell’inflazione rischiano di incidere pesantemente sul potere d’acquisto delle famiglie. Richiamando alcune stime, Bussandri sottolinea come entro la fine del 2026 la perdita di reddito per una famiglia di percettori di reddito fisso potrebbe arrivare mediamente a 1.500 euro, una cifra paragonabile a una tredicesima.
Per il sindacato, il problema riguarda anche la sostenibilità dell’attuale sistema fiscale. La larga prevalenza di dipendenti e pensionati tra i contribuenti pone infatti una questione di equilibrio nella distribuzione del carico tributario, soprattutto in una fase caratterizzata dalla riduzione del potere d’acquisto e dalle difficoltà occupazionali.
Da qui la richiesta al Governo di intervenire sul costo di carburanti ed energia, rafforzare i controlli sui prezzi, aumentare la tassazione su rendite, grandi patrimoni e profitti e sostenere i rinnovi dei contratti collettivi. Bussandri richiama infine anche la necessità di una maggiore attenzione alla progressività del sistema fiscale, attraverso meccanismi impositivi calibrati sulle diverse fasce di reddito.
I dati Ires restituiscono dunque una fotografia a due facce: l’Emilia-Romagna continua a distinguersi per livelli di reddito superiori alla media nazionale, ma una parte consistente della popolazione dispone di risorse molto più limitate e deve fare i conti con un potere d’acquisto sempre più sotto pressione.