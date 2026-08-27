Riapre il municipio di Sant’Agata sul Santerno
Riapre lunedì 31 agosto il municipio di Sant’Agata sul Santerno. L’edificio, colpito duramente dall’alluvione del 2023, è stato integralmente rinnovato: oltre al ripristino dei danni causati da acqua e fango, sono stati completati anche i lavori di miglioramento sismico, finanziati già nel 2021.
L’immobile si presenta ora in una veste più accogliente, luminosa e moderna; al piano terra è stato realizzato inoltre un bagno per disabili.
La struttura tornerà ad accogliere tutti i servizi comunali, che in questi anni di lavori hanno trovato sede temporanea presso le scuole e presso i locali della parrocchia, con tutti gli inevitabili disagi conseguenti. Tornano in municipio tutti i servizi comunali, così come quelli gestiti dall’Unione (assistente sociale, sportello Tari); anche il servizio di facilitazione digitale, temporaneamente dislocato a Massa Lombarda, tornerà a Sant’Agata.
Complessivamente, i lavori di ripristino e miglioramento sismico hanno avuto un costo di circa 975mila euro, finanziato per 738.000 euro da risorse comunali e per 237mila euro stanziati nel 2021 dal Governo attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione civile, nell’ambito del Piano settennale per la riduzione del rischio sismico.
Entro l’autunno verrà organizzata una giornata inaugurale alla presenza delle autorità.