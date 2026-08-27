Transito di armi dal porto di Ravenna, il Consiglio di Stato rinvia la decisione: udienza l’8 ottobre, la mobilitazione continua

Foto dal profilo FB di Linda Maggiori

Il Consiglio di Stato non ha deciso sulla richiesta di sospensiva della sentenza del Tar relativa all’accesso ai dati sul transito di armi dal porto di Ravenna. Al termine dell’udienza di questa mattina, 27 agosto, il collegio ha scelto di fissare direttamente la data per il giudizio di merito: l’appuntamento è per l’8 ottobre 2026.

La notizia è stata riferita sui social dalla giornalista Linda Maggiori, che questa mattina ha dato vita, assieme Coordinamento No armi dal porto di Ravenna, Bds Ravenna e Basta complicità, al presidio organizzato in piazza del Popolo a Ravenna, davanti al Comune, in concomitanza con l’udienza. «Il Consiglio di Stato non si è espresso sulla sospensiva, vista la delicatezza della questione. Ha deciso di fissare subito una data per il giudizio di merito. 8 ottobre 2026», scrive Maggiori.

Il presidio è proseguito anche dopo la conclusione dell’udienza. «Andiamo avanti!! Noi qui in presidio sotto al Comune di Ravenna. Aspettiamo di essere ricevuti dal sindaco Alessandro Barattoni», aggiunge la giornalista.

Nel suo post Maggiori richiama quindi un passaggio contenuto nella memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato a difesa delle Dogane di Ravenna nel procedimento davanti al Consiglio di Stato. Al centro c’è la motivazione con cui viene sostenuta la necessità di non rendere accessibili i dati e le informazioni richiesti sul porto ravennate.

Nella memoria, secondo quanto riportato da Maggiori, si legge: «La propalazione, attraverso i mezzi di informazione, dei dati e delle informazioni de quibus consentirebbe alle potenze straniere di avere contezza del ruolo strategico, per gli interessi nazionali e per le relazioni internazionali dello Stato, del porto di Ravenna, e ciò è un’evenienza assolutamente da scongiurare nell’attuale contesto storico politico, in cui, come è a tutti noto, è in corso una guerra mondiale “a pezzi” ed “ibrida” che coinvolge, tra gli altri, anche l’Italia».

La memoria aggiunge: «In particolare la rilevanza militare complessiva del Porto di Ravenna e la sua strategicità nel dispositivo difensivo marittimo complessivo della Nazione sono profili che rientrano a pieno titolo nella “sicurezza nazionale” e nelle “relazioni internazionali dello Stato già indicate, quali “interessi – limite”, nel diniego di accesso».