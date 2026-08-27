Ultimo grande rientro dalle vacanze: traffico da bollino rosso su E45, Adriatica e Romea

Si apre domani, venerdì 28 agosto, uno degli ultimi grandi weekend di traffico dell’estate, con milioni di italiani in viaggio dalle località di villeggiatura verso le città per il rientro dalle vacanze. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra venerdì e domenica 30 agosto sono previsti oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo Fs.

Le giornate più critiche saranno distribuite lungo tutto il fine settimana. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 e nel pomeriggio di domenica 30 agosto, quando è attesa una crescita consistente dei flussi dalle località turistiche verso i grandi centri urbani.

Per agevolare gli spostamenti, Anas ha rafforzato la presenza del personale sulla rete e ridotto sensibilmente i cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 attivi. Sul territorio nazionale saranno inoltre impegnate circa 2.500 persone tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala Situazioni nazionale.

A richiamare gli automobilisti alla prudenza è Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, che sottolinea come il controesodo coincida per molti con il ritorno ai normali ritmi di lavoro e agli impegni quotidiani. «Entriamo nella fase conclusiva dell’estate e per molti cittadini inizia il ritorno alla quotidianità, al lavoro e agli impegni che accompagnano la ripresa autunnale – afferma Gemme –. Si tratta di giornate caratterizzate da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio e una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati».

Un momento nel quale, secondo l’amministratore delegato di Anas, è particolarmente importante evitare che la fretta del rientro si traduca in comportamenti pericolosi. «Dopo settimane scandite da ritmi diversi, è importante non lasciarsi condizionare dalla fretta di rientrare o dalla necessità di riprendere rapidamente le proprie attività. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta. Invito tutti gli automobilisti a pianificare gli spostamenti, a rispettare i limiti di velocità e a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi degli altri utenti della strada. Qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata; una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi. Desidero inoltre ribadire un messaggio che resta essenziale: non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Distrazioni anche di pochi secondi possono compromettere la sicurezza propria e altrui», conclude Gemme.

Tra le direttrici sulle quali è previsto un incremento della circolazione figura anche l’E45, che attraversa Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e costituisce uno dei principali collegamenti tra il Nord-Est e il Centro Italia. Tra le arterie interessate c’è inoltre la SS16 Adriatica, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto, oltre alla SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto.

A livello nazionale Anas segnala possibili flussi consistenti anche sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, sulle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore, sulle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, sulla SS131 Carlo Felice in Sardegna, sulla Pontina e sull’Appia nel Lazio e sulla SS1 Aurelia. Al Nord sono interessati anche i raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, la SS45 di Val Trebbia, la SS26 della Valle d’Aosta e la SS51 di Alemagna.