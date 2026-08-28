prevenzione oncologica|
A Ravenna la prevenzione dei tumori della pelle entra nei Campionati italiani giovanili di vela
Ravenna diventa punto di partenza per un nuovo modello nazionale di prevenzione oncologica legato allo sport e alle attività in mare. In occasione dei Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving, in programma dal 28 agosto al 3 settembre, la città ospiterà “Le Vele al Sole: Proteggiti”, campagna educativa dedicata alla corretta esposizione solare.
L’iniziativa è promossa dall’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV) e rientra nel progetto SKINPORT, rivolto alla prevenzione dei tumori cutanei tra le persone maggiormente esposte alle radiazioni ultraviolette negli ambienti marittimi.
La manifestazione porterà a Ravenna circa 500 giovani velisti, accompagnati dalle famiglie, oltre a istruttori e tecnici. A tutti loro sarà distribuita la brochure “Le Vele al Sole: Proteggiti”, disponibile anche attraverso piattaforme multimediali dedicate. Il materiale illustra dieci semplici regole per proteggersi dal sole: evitare scottature ed esposizioni eccessive, prestare particolare attenzione alle ore centrali della giornata e utilizzare correttamente creme solari, indumenti, cappelli e occhiali.
Precauzioni particolarmente importanti nella vela, dove l’esposizione ai raggi ultravioletti durante allenamenti e regate viene amplificata dal riflesso dell’acqua. Anche il vento può contribuire a sottovalutare il rischio, riducendo la percezione del calore sulla pelle.
“Per tutti i tumori della pelle i fattori di rischio più importanti sono l’esposizione solare e l’uso delle radiazioni ultraviolette artificiali – sottolinea il professor Ignazio Stanganelli, coordinatore del progetto IMI SKINPORT –. Il melanoma è una neoplasia cutanea molto pericolosa e una delle malattie oncologiche più frequenti prima dei 50 anni. La prevenzione primaria è possibile e deve essere promossa soprattutto tra i giovani”.
Secondo Stanganelli, la presenza a Ravenna di centinaia di giovani atleti e delle loro famiglie rappresenta una preziosa occasione per trasformare una manifestazione sportiva nazionale in un momento collettivo di educazione alla salute. Dalla città, indicata come “Capitale del Mare 2026”, partirà inoltre la proposta di estendere il modello di prevenzione IMI-FIV alle principali manifestazioni veliche italiane.
“Educare i giovani velisti a proteggersi dal sole significa prendersi cura della loro salute dentro e fuori dallo sport – afferma il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre –. La fotoprotezione deve diventare un gesto naturale, parte della preparazione di un atleta come l’abbigliamento tecnico e le regole di sicurezza”.
Il momento centrale della campagna è previsto domenica 30 agosto alle 18 al FIVillage, dove il progetto sarà presentato in collaborazione con il Circolo Velico Ravennate.
L’iniziativa si affianca alle attività già promosse in Romagna dall’Istituto Oncologico Romagnolo attraverso il progetto “Good Sun Good Skin” e al programma SKINPORT MARIS, realizzato insieme ad Assonautica Italiana – Sezione provinciale di Ravenna. Una rete di interventi che punta a fare della città e del suo rapporto con il mare un laboratorio nazionale per la prevenzione dei tumori cutanei.