A Ravenna la prevenzione dei tumori della pelle entra nei Campionati italiani giovanili di vela

L’iniziativa è promossa dall’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV) e rientra nel progetto SKINPORT, rivolto alla prevenzione dei tumori cutanei tra le persone maggiormente esposte alle radiazioni ultraviolette negli ambienti marittimi.

La manifestazione porterà a Ravenna circa 500 giovani velisti, accompagnati dalle famiglie, oltre a istruttori e tecnici. A tutti loro sarà distribuita la brochure “Le Vele al Sole: Proteggiti”, disponibile anche attraverso piattaforme multimediali dedicate. Il materiale illustra dieci semplici regole per proteggersi dal sole: evitare scottature ed esposizioni eccessive, prestare particolare attenzione alle ore centrali della giornata e utilizzare correttamente creme solari, indumenti, cappelli e occhiali.

“Per tutti i tumori della pelle i fattori di rischio più importanti sono l’esposizione solare e l’uso delle radiazioni ultraviolette artificiali – sottolinea il professor Ignazio Stanganelli, coordinatore del progetto IMI SKINPORT –. Il melanoma è una neoplasia cutanea molto pericolosa e una delle malattie oncologiche più frequenti prima dei 50 anni. La prevenzione primaria è possibile e deve essere promossa soprattutto tra i giovani”.