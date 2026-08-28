Asfaltature a Ravenna, cantieri dal 1° settembre: come cambia la viabilità in via degli Spreti e nella zona di via Ravegnana

Il Comune di Ravenna informa che cambierà temporaneamente la viabilità in via degli Spreti e in via Ravegnana per alcuni lavori di riasfaltatura in programma da martedì 1 a venerdì 4 settembre. Gli interventi saranno eseguiti dalla società Inrete e riguarderanno il ripristino della pavimentazione dopo lavori effettuati per la posa delle reti del gas, secondo quanto previsto dal regolamento scavi del Comune.

Il primo cantiere interesserà via degli Spreti nelle giornate dell’1 e 2 settembre, con modifiche alla circolazione che varieranno in base all’avanzamento dei lavori. In una prima fase sarà vietato il transito e la sosta nel tratto compreso tra via Pazzi e via Frignani. Chi proviene da via Pazzi e deve raggiungere via Rasponi potrà utilizzare come percorso alternativo via Savini e via Calabria.

Successivamente i lavori si sposteranno nel tratto di via degli Spreti tra via Landoni e via Frignani, dove saranno introdotti il divieto di sosta su entrambi i lati, il restringimento della carreggiata e il senso unico di marcia da via Rasponi verso via Frignani. In questa fase, per raggiungere via Rasponi provenendo da via Pazzi, il percorso alternativo indicato passerà da via Savini, circonvallazione Fiume Abbandonato e via degli Spreti.

Il cantiere si sposterà quindi in via Ravegnana nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre, anche in questo caso con modifiche differenti nelle due giornate.

Giovedì 3 settembre sarà vietato il transito, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio fra via Ravegnana e via Bassano del Grappa e il civico 90. Durante l’intervento, il tratto di via Ravegnana tra via Doberdò e via Bassano del Grappa diventerà a fondo chiuso. Potranno accedervi soltanto i residenti e i veicoli diretti alle attività presenti.

Per chi proviene dalla zona della Questura e da via Ravegnana ed è diretto verso Borgo San Rocco, la deviazione passerà da viale Gramsci, via Bassano del Grappa, via Ortigara e via Fiume Avisio. Proprio in via Fiume Avisio sarà temporaneamente invertito il senso di marcia nel tratto compreso tra via dei Partigiani e via Ravegnana.

Sempre il 3 settembre, il tratto di via Ravegnana tra il civico 90 e via Fiume Avisio sarà trasformato temporaneamente in strada a doppio senso di circolazione. Anche qui il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti e a chi deve raggiungere le attività della zona.

Venerdì 4 settembre la chiusura di via Ravegnana si sposterà invece nel tratto tra la rotatoria Irlanda e via Bassano del Grappa. I veicoli provenienti dalla zona della Questura e da via Ravegnana e diretti verso Borgo San Rocco saranno deviati lungo viale Gramsci, via Bassano del Grappa e via Ravegnana. Resterà consentito l’accesso ai residenti e ai mezzi diretti alle attività presenti.