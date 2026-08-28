“Bagnacavallo al Cinema” verso il finale: i nove titoli dal 27 agosto al 6 settembre

Sabato 29 agosto sarà proiettato L’isola dei ricordi di Fatih Akin, mentre domenica 30 sarà la volta di Los domingos di Alauda Ruiz Azúa. Agosto si chiuderà poi lunedì 31 con Il caso 137 di Dominik Moll.

Da martedì 1 settembre si entrerà nelle ultime sei serate: Silent Friend di Ildikó Enyedi sarà seguito mercoledì 2 da Calle Malaga di Maryam Touzani e giovedì 3 da Un film fatto per bene di Franco Maresco. Venerdì 4 sarà in programma The Teacher di Farah Nabulsi, sabato 5 il film di fantascienza L’ultima missione – Project Hail Mary di Phil Lord e domenica 6 la stagione si concluderà con L’illusione di Francesca Archibugi, con Jasmine Trinca e Michele Riondino.