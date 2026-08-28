CINEMA|
“Bagnacavallo al Cinema” verso il finale: i nove titoli dal 27 agosto al 6 settembre
“Bagnacavallo al Cinema” si avvia verso il finale: da sabato 29 agosto a domenica 6 settembre nove serate consecutive al Cineparco delle Cappuccine chiuderanno la 42esima edizione della rassegna, iniziata lo scorso 9 giugno.
Sabato 29 agosto sarà proiettato L’isola dei ricordi di Fatih Akin, mentre domenica 30 sarà la volta di Los domingos di Alauda Ruiz Azúa. Agosto si chiuderà poi lunedì 31 con Il caso 137 di Dominik Moll.
Da martedì 1 settembre si entrerà nelle ultime sei serate: Silent Friend di Ildikó Enyedi sarà seguito mercoledì 2 da Calle Malaga di Maryam Touzani e giovedì 3 da Un film fatto per bene di Franco Maresco. Venerdì 4 sarà in programma The Teacher di Farah Nabulsi, sabato 5 il film di fantascienza L’ultima missione – Project Hail Mary di Phil Lord e domenica 6 la stagione si concluderà con L’illusione di Francesca Archibugi, con Jasmine Trinca e Michele Riondino.
Le proiezioni iniziano alle 21.30, con apertura della biglietteria alle 21. Per i film italiani ed europei l’ingresso unico è di 3,50 euro; per i film extraeuropei il biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5,50 euro.
La rassegna è curata da Fuori Quadro per il Comune, con la direzione artistica di Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli.
Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6.
Per informazioni:
351 8443876 (dalle 18 alle 21)
cinemabagnacavallo@gmail.com
www.arenabagnacavallo.it