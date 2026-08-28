Cassonetti incendiati e vandalismi in via Carlo Levi, i residenti chiedono più controlli. Greco (FdI): “Situazione fuori controllo”

Cassonetti incendiati nel cuore della notte, vandalismi e roghi che, secondo quanto denunciato dai residenti, si ripetono ormai da quasi quattro mesi in via Carlo Levi a Ravenna, nella zona adiacente al supermercato Esselunga. A raccogliere e rilanciare le preoccupazioni degli abitanti è Anna Greco, consigliera comunale di Fratelli d’Italia a Ravenna, che chiede un intervento delle istituzioni e maggiori controlli nell’area.

Secondo quanto riferito da Greco, gli episodi sarebbero iniziati nel mese di maggio e da allora avrebbero assunto una frequenza quasi settimanale. I cassonetti danneggiati sarebbero circa 40. Ai roghi dei contenitori per i rifiuti si aggiungerebbero episodi che hanno interessato anche il parco Cesarea, l’ultimo dei quali viene indicato nella giornata di domenica 16 agosto. A questi sarebbe seguito, nella giornata di oggi, un nuovo incendio ai danni di un cassonetto. La denuncia riferisce che gli incendi avverrebbero prevalentemente tra le 2 e le 3 di notte, con le fiamme che distruggono i contenitori e il fumo che raggiunge la zona delle abitazioni e delle auto parcheggiate. I residenti segnalano inoltre altri atti vandalici, tra cui scritte e imbrattamenti sui muri della via.

Nelle ultime settimane alcuni episodi sarebbero stati documentati attraverso segnalazioni e video pubblicati sui social. Greco riferisce inoltre che, in coincidenza con gli orari nei quali si sarebbero verificati alcuni roghi, sarebbe stato notato più volte un giovane. La sua presenza, secondo quanto riportato nella denuncia, sarebbe stata segnalata alle autorità. Non vengono forniti elementi che consentano di attribuirgli responsabilità per gli incendi.

Gli abitanti chiedono ora un intervento di Prefettura, Comune di Ravenna e forze dell’ordine, auspicando pattugliamenti mirati anche in borghese nelle ore notturne e l’installazione di telecamere di videosorveglianza.

«I residenti di via Carlo Levi non possono più vivere con la paura di svegliarsi nel cuore della notte a causa delle fiamme sotto casa – si legge nell’intervento rilanciato da Greco –. Chiedono un intervento immediato, deciso e coordinato da parte della Prefettura, del Comune di Ravenna e delle forze dell’ordine. Servono pattugliamenti mirati in borghese nelle ore cruciali e l’installazione urgente di telecamere di videosorveglianza».

La preoccupazione espressa riguarda anche il rischio che eventuali nuovi episodi possano interessare le auto parcheggiate, le abitazioni o altri beni pubblici, dall’arredo urbano alla segnaletica stradale. I residenti chiedono inoltre ad Hera di provvedere rapidamente al ripristino e alla messa in sicurezza dei punti di raccolta danneggiati e invitano chi vive nel quartiere a segnalare al 112 eventuali movimenti sospetti.

Greco giudica insufficiente quanto fatto finora: «Duole rilevare che la situazione è fuori controllo e in quattro mesi, da maggio ad oggi, è solo peggiorata. Evidentemente è stata sottovalutata e non attenzionata con la fermezza necessaria».