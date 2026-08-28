Castel Bolognese, alberi a rischio caduta: disposti cinque abbattimenti

In base alle risultanze della relazione tecnica sull’analisi della stabilità delle alberature in diversi siti, redatta dallo Studio AR.ES di Ferrara, è stato disposto il taglio di cinque piante. I lavori interesseranno quattro tigli situati in viale Cairoli e un ulteriore tiglio in piazzale Cappuccini. La decisione si è resa necessaria a seguito delle gravi lesioni riscontrate sugli alberi, tali da comprometterne la stabilità e la pubblica incolumità.