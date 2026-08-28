La Consar torna in palestra: il 31 agosto primo allenamento della nuova stagione

È ormai tutto pronto per l’inizio della nuova stagione della Consar. Dopo l’ultimo fine settimana di riposo, da lunedì 31 agosto la formazione ravennate tornerà ad allenarsi in palestra in vista della quinta partecipazione consecutiva al campionato di A2, con l’ambizione di recitare nuovamente un ruolo da protagonista. In queste ore sono in fase di completamento le visite mediche e la consegna ai giocatori del materiale tecnico e sportivo. Il primo ritrovo è fissato per lunedì alle 10 al Pala Costa.

Dopo i saluti di rito del presidente Matteo Rossi e del coach Antonio Valentini, si passerà a una serie di test con il preparatore atletico Simone Ade. Nel pomeriggio poi si passerà al primo lavoro di seduta pesi. La prima settimana sarà scandita da un programma che alternerà preparazione fisica, sedute pesi e lavoro atletico e tecnico. Saranno presenti tutti e 13 i giocatori che Valentini ha scelto per questa annata, tra confermati, nuovi innesti, ritorni, come quello di Alex Erati, e promossi dal settore giovanile. E sarà al completo anche lo staff tecnico, con la novità di Matteo Baroni nel ruolo di vice allenatore, in sostituzione di Saverio Di Lascio, passato ad allenare all’estero.