“La Pietra di Aurisina sulle rotte adriatiche”, ultimi giorni per visitare la mostra a Palazzo Rasponi di Ravenna

Restano tre giorni per visitare a Palazzo Rasponi 2 di Ravenna la mostra “La Pietra di Aurisina sulle rotte adriatiche”, promossa dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis nell’ambito del programma nazionale “Duino Book – Tempus Edax Rerum”. L’esposizione sarà aperta sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, prima della chiusura della tappa ravennate.

Gli ultimi giorni della mostra coincidono con un appuntamento particolarmente significativo per la città: domenica 30 agosto ricorrono esattamente 1500 anni dalla morte di Teodorico il Grande, avvenuta a Ravenna il 30 agosto 526. Il sovrano ostrogoto fece della città la capitale del proprio regno, lasciando un’eredità politica, culturale, artistica e architettonica che rappresenta ancora oggi una parte fondamentale dell’identità ravennate.

Proprio tra il 29 agosto e il 6 settembre entra nel vivo il programma delle Celebrazioni Teodoriciane 526-2026 – Ravenna nel segno di Teodorico, promosso dal Comune di Ravenna insieme ai Musei Nazionali di Ravenna, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia, al Comune di Galeata, all’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e alla Fondazione RavennAntica.

La giornata centrale sarà quella di domenica 30 agosto. Dalle 10 sono in programma le iniziative dedicate all’anniversario, a partire dalla visita guidata al Mausoleo di Teodorico. Nel pomeriggio seguiranno passeggiate nei luoghi teodoriciani, la rappresentazione rievocativa della “Morte di Teodorico” e la presentazione del concorso per la Medaglia dedicata a Teodorico e Cassiodoro.

In serata, al Mausoleo, “Notti Trasfigurate – Nel segno di Teodorico il Grande” proporrà la prima rappresentazione in tempi moderni del Teodorico di Giovanni Porta, dramma per musica composto nel 1720. La giornata si concluderà con “Visioni di Eterno – Re Teodorico”, progetto di videoproiezioni, immagini, luce e suono sul Mausoleo. Per l’intera giornata del 30 agosto l’ingresso al monumento sarà gratuito.

È proprio all’interno di questo contesto che si inserisce idealmente anche “La Pietra di Aurisina sulle rotte adriatiche”, costruita attorno ai rapporti che per secoli hanno legato Aquileia, Duino Aurisina e Ravenna attraverso le vie terrestri e marittime dell’Adriatico.

«Non poteva esserci momento più significativo per concludere la nostra tappa ravennate – sottolinea Massimo Romita, presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis –. Essere a Ravenna proprio nei giorni in cui la città ricorda i 1500 anni dalla morte di Re Teodorico permette alla nostra mostra di inserirsi in un racconto molto più ampio. La pietra diventa il filo conduttore attraverso il quale leggere la storia delle città, delle architetture, delle cave, dei porti e delle rotte che hanno collegato per secoli l’Alto Adriatico a Ravenna».

Il percorso espositivo attraversa idealmente le Cave di Aurisina, il sistema del Timavo e i grandi centri dell’antichità, ricostruendo il movimento di materiali, uomini, tecniche e conoscenze lungo l’Adriatico. Un rapporto che trova un ulteriore punto di contatto tra Aquileia e Ravenna, entrambe custodi di importanti patrimoni riconosciuti dall’Unesco, e nella prospettiva di sviluppare nuovi percorsi culturali legati ad archeologia, paesaggio, architettura, turismo e memoria.

La mostra comprende fotografie, documentazione storica e ricostruzioni elaborate attraverso l’intelligenza artificiale, accompagnando il visitatore dalle testimonianze di Aquileia alle Cave di Aurisina, dal paesaggio del Timavo fino a Ravenna e al Mausoleo di Teodorico. Una sezione è inoltre dedicata agli scatti della Cava Romana realizzati dalla fotografa Emanuela Dossi.

«Il grande programma promosso dal Comune e dalle istituzioni ravennati per il 1500° anniversario – prosegue Romita – dimostra quanto la storia di Teodorico sia ancora viva e capace di parlare al presente. La nostra presenza vuole essere un piccolo ma convinto contributo a questo percorso, creando un ponte tra il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia-Romagna, tra Aquileia, Duino Aurisina e Ravenna. L’obiettivo è trasformare queste collaborazioni in relazioni stabili e in nuovi progetti comuni».

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzata con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato alle Politiche Giovanili, dei Musei Nazionali di Ravenna, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Aquileia e Duino Aurisina, dell’Associazione Cocci Rotti, di KAMEN Museo Muzej, delle Vie delle Foto, del Circolo Duinate, dei Lions Club e delle altre realtà associative coinvolte.