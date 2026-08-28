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Laura Pausini canta l’inno nazionale a Monza per il GP d’Italia
28 agosto 2026 | 16:30
La popstar romagnola, Laura Pausini, sarà in pole position per le fasi di intrattenimento pre gara al GP d’Italia che si terrà dal 4 al 6 settembre a Monza.
L’inno di Mameli sarà affidato alla cantante originaria di Solarolo vista molto recentemente, tra l’altro, nell’intervallo delle Finali Mondiali di Calcio negli USA tra Spagna e Argentina.
“Ci vediamo il 6 settembre” ha scritto sui social Pausini confermando la sua partecipazione.