Laura Pausini canta l’inno nazionale a Monza per il GP d’Italia

La popstar romagnola, Laura Pausini, sarà in pole position per le fasi di intrattenimento pre gara al GP d’Italia che si terrà dal 4 al 6 settembre a Monza.

L’inno di Mameli sarà affidato alla cantante originaria di Solarolo vista molto recentemente, tra l’altro, nell’intervallo delle Finali Mondiali di Calcio negli USA tra Spagna e Argentina.

“Ci vediamo il 6 settembre” ha scritto sui social Pausini confermando la sua partecipazione.