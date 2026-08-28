Logo
lugo
via foro boario
Lugo

AVVISO

|
Cronaca
/
Info utili
/
Lugo
/

Lugo: nuova segnaletica orizzontale in via Foro Boario

28 agosto 2026 | 15:24
Share0
di Redazione

Redazione

Lugo: nuova segnaletica orizzontale in via Foro Boario
Immagine di repertorio.

A seguito del completamento dell’asfaltatura di via Foro Boario a Lugo, sabato 29 agosto inizieranno i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale della strada, fino all’incrocio con la rotonda di via De Brozzi (esclusa).

Le operazioni si svolgeranno nella mattina di sabato dalle 4 alle 12, per poi riprendere lunedì 31 agosto in orario serale (dalle 22 fino alle 6 del giorno successivo), fino al loro completamento.

Per consentire i lavori, sarà in vigore il senso unico alternato nei punti oggetto di intervento.

La segnaletica sarà rifatta dalla ditta Seero di Conselice e rientra nell’appalto dei lavori di ripristino post alluvione 2023 dei circondari lughesi in capo a Sogesid Spa.