AVVISO|
Cronaca/
Info utili/
Lugo/
Lugo: nuova segnaletica orizzontale in via Foro Boario
28 agosto 2026 | 15:24
Immagine di repertorio.
A seguito del completamento dell’asfaltatura di via Foro Boario a Lugo, sabato 29 agosto inizieranno i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale della strada, fino all’incrocio con la rotonda di via De Brozzi (esclusa).
Le operazioni si svolgeranno nella mattina di sabato dalle 4 alle 12, per poi riprendere lunedì 31 agosto in orario serale (dalle 22 fino alle 6 del giorno successivo), fino al loro completamento.
Per consentire i lavori, sarà in vigore il senso unico alternato nei punti oggetto di intervento.
La segnaletica sarà rifatta dalla ditta Seero di Conselice e rientra nell’appalto dei lavori di ripristino post alluvione 2023 dei circondari lughesi in capo a Sogesid Spa.