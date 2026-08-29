AVS Cervia: “le Saline risanate devono conservare le finalità ambientali e pubbliche”

AVS Cervia interviene sul tema del debito accumulato dalla Società Parco delle Saline e afferma che la cosa da mettere al primo posto “al di là del ripianamento del debito, è il mantenimento degli obiettivi statutari che riguardano la tutela di un bene ambientale e storico straordinario, la valorizzazione del museo e delle attività connesse, lo scavo archeologico con quello che comporta in termini di valorizzazione, la fruizione di questo bene inestimabile”.

Secondo AVS ciò “preclude altre finalità quali ipotesi di sviluppo industriale e di produzione che confliggono con i doveri e gli obiettivi di tutela e conservazione”.

AVS vuole vederci chiaro sulle ragioni del buco di bilancio ma auspica che la crisi si risolva anche per tutelare “il posto di lavoro ai circa 40 dipendenti”. E aggiunge: “Non sappiamo se vi siano motivi normativi che impediscono alla Provincia, che pure ha condiviso la responsabilità delle scelte attraverso i propri rappresentanti in Cda, di ripianare la propria quota di debiti. Se così non fosse assisteremmo ad un disimpegno poco comprensibile anche in considerazione del fatto che il trasferimento delle quote messe a bando inevitabilmente vedrà l’aumento della quota privata nella compagine societaria… chiediamo perchè non siano state percorse altre strade per sostituire la Provincia con un altro soggetto avente finalità di tipo pubblicistico o culturale o solidaristico evitando la crescita delle quote del capitale privato.”