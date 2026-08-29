Caponegro (FDI): “Sulle travi del palasport serve chiarezza, non basta annuncio a festa di partito”
A Falco Caponegro Consigliere comunale di Fratelli d’Italia non è piaciuto l’annuncio del sindaco Alessandro Barattoni alla Festa dell’Unità sulle nuove prove di carico positive per le travi del nuovo Palasport, per cui ora si potrebbe procedere con il montaggio della copertura.
“Bene che le prove siano state superate. Ma il punto è un altro: che cosa è successo realmente alle travi che nelle precedenti verifiche avevano evidenziato criticità? È una domanda semplice, alla quale l’Amministrazione dovrebbe dare una risposta altrettanto semplice e soprattutto tecnica. – dice Caponegro – Le travi avevano subito deformazioni? Sono state modificate, rinforzate o sostituite? È cambiato il sistema con cui sono state effettuate le prove? Le prime verifiche erano state eseguite con modalità differenti o avevano fatto emergere un problema reale dell’opera? Sono questi i chiarimenti che servono.”
Caponegro aggiunge che “non è serio che su un’opera pubblica di questa importanza, già caratterizzata da ritardi e da un aumento enorme dei costi, le informazioni arrivino attraverso una festa di partito, quasi che l’Amministrazione dovesse rendere conto soltanto a una parte della città… Le comunicazioni su un’opera pubblica da decine di milioni di euro dovrebbero essere date nelle sedi istituzionali, mettendo a disposizione dati, relazioni e spiegazioni tecniche, non attraverso annunci politici nei quali si comunica semplicemente che “adesso è tutto a posto”.”