Caponegro (FDI): “Sulle travi del palasport serve chiarezza, non basta annuncio a festa di partito”

“Bene che le prove siano state superate. Ma il punto è un altro: che cosa è successo realmente alle travi che nelle precedenti verifiche avevano evidenziato criticità? È una domanda semplice, alla quale l’Amministrazione dovrebbe dare una risposta altrettanto semplice e soprattutto tecnica. – dice Caponegro – Le travi avevano subito deformazioni? Sono state modificate, rinforzate o sostituite? È cambiato il sistema con cui sono state effettuate le prove? Le prime verifiche erano state eseguite con modalità differenti o avevano fatto emergere un problema reale dell’opera? Sono questi i chiarimenti che servono.”