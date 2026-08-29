“E…state a Massa 2026”, partecipazione e tanti eventi per vivere la città

Da giugno ad agosto le piazze e gli spazi cittadini di Massa Lombarda si sono animati con cinema, concerti, spettacoli, iniziative culturali, attività sportive e momenti di socialità destinati a persone di ogni età. Con la conclusione degli eventi principali di “E…state a Massa 2026”, l’Amministrazione comunale formula un primo bilancio positivo della rassegna, caratterizzata da un’ampia partecipazione. Il programma, realizzato attraverso appuntamenti promossi dal Comune e proposte sviluppate con le numerose realtà locali, ha offerto per tutta la stagione occasioni per ritrovarsi, condividere esperienze e vivere la città.

Tra gli appuntamenti culturali, il Piccolo Festival della Narrazione ha proposto quest’anno come filo conduttore il tema dei diritti mancati. Le tre serate del 5, 12 e 19 agosto al vecchio lavatoio hanno registrato un’ottima partecipazione di pubblico. Tra gli ospiti i giornalisti Alessia Arcolaci e Lorenzo Tosa, che hanno affrontato da prospettive differenti il tema dei diritti e delle fragilità contemporanee, ed Ettore Bertelli, relatore nazionale di Emergency, intervenuto sul tema “Diritto alla pace. Diritti per la pace”. Una riflessione proseguita con il recital del trio S-confini, tra voce, pianoforte e contrabbasso, in un incontro tra musica e poesia.

Particolarmente ricca anche l’edizione 2026 di Arena in Massa, che dal 2 luglio al 23 agosto ha proposto 48 serate di cinema, con una programmazione più ampia rispetto allo scorso anno, capace di alternare grandi successi e cinema d’autore. Due anche le anteprime nazionali: Santiago di Yann Samuell, il 22 agosto, e Calle Málaga di Maryam Touzani, presentato il 23 agosto nella serata conclusiva della rassegna.

Il cinema è stato protagonista anche con “Immaginario – Cinema e Comunità”, la rassegna che ha attraversato i Comuni della Bassa Romagna e che a Massa Lombarda ha fatto tappa il 27 luglio all’Arena e il 31 luglio in piazza. Particolarmente significativo l’incontro con Kledi Kadiu, che ha dialogato con il pubblico prima della proiezione de La nave dolce di Daniele Vicari, dedicato all’emigrazione albanese verso l’Italia.

Accanto alla cultura, grande spazio è stato riservato ai giovani, allo sport e alle occasioni di socialità. Il 20 agosto piazza Matteotti ha ospitato Buco Incavato Young – Together Sport & Music, con acqua volley, dj set, promozione delle attività sportive e di Slow Food e la presentazione del QR code realizzato in collaborazione con AUSL Romagna per raccogliere idee, passioni e proposte dei ragazzi e favorirne un maggiore coinvolgimento nella vita della comunità.

Durante la giornata Officina Immaginata ha inoltre presentato le attività rivolte ai ragazzi nell’ambito del progetto TogethERness, a partire da Sport in Tour, iniziato il 25 agosto, cui seguiranno nei prossimi mesi anche Cineforum e Game Club.

La tradizione è stata invece protagonista della Festa del Buco Incavato, con i Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio Baruzzi”, Slow Food Romagna e Valle del Lamone, i produttori della pesca Buco Incavato e Il Lavoro dei Contadini, riportando al centro della festa uno dei prodotti simbolo della storia agricola massese insieme alla cultura e alle tradizioni della Romagna.

L’estate ha rappresentato anche una grande vetrina per le attività che vengono svolte durante tutto l’anno sul territorio. Il saggio della Scuola di Musica, per la prima volta ospitato in piazza, ha permesso di far conoscere a un pubblico ancora più ampio il lavoro della scuola, mentre il saggio della Scuola di Danza ha assunto quest’anno un significato particolare con il raggiungimento del traguardo dei vent’anni di attività a Massa Lombarda.

A completare il calendario anche “Le vie dell’arte”, che ha riportato opere e artisti massesi nelle piazze e nelle strade del centro, trasformando per una sera gli spazi quotidiani della città in luoghi di incontro con l’arte e la creatività.

Un ruolo importante lo hanno avuto anche i venerdì sera, diventati durante l’estate un appuntamento parallelo e complementare alle iniziative promosse dal Comune. Le attività e le proposte organizzate da commercianti, associazioni e realtà locali hanno contribuito ad animare il centro e ad ampliare ulteriormente le occasioni per vivere la città.

“Abbiamo voluto un’estate nella quale Massa Lombarda fosse prima di tutto un luogo da vivere – sottolinea il sindaco Stefano Sangiorgi –. Non credo che la qualità di un programma si misuri soltanto dal numero degli appuntamenti, ma dalla capacità di creare occasioni nelle quali le persone abbiano voglia di esserci. E quest’estate abbiamo visto piazze, Arena e altri luoghi della città riempirsi di famiglie, giovani, bambini e persone di tutte le età. È questa la città che vogliamo: una Massa Lombarda viva, nella quale cultura, sport, tradizioni e socialità diventano strumenti per costruire comunità. E credo sia particolarmente importante essere riusciti a proporre iniziative molto diverse tra loro, perché una città è davvero di tutti quando ciascuno può trovare un’occasione nella quale riconoscersi”.

“La grande partecipazione che abbiamo visto durante questi mesi è il risultato di un lavoro collettivo – aggiunge l’assessora alla Cultura Laura Guardigli –. Accanto agli appuntamenti promossi dall’Amministrazione, i venerdì sera e le tante iniziative nate sul territorio hanno contribuito a rendere ancora più ricca l’estate massese. Per questo vogliamo ringraziare in modo particolare i commercianti, le associazioni, i volontari e tutte le realtà che hanno collaborato e contribuito agli eventi e alle serate: senza il loro impegno non sarebbe stato possibile offrire così tante opportunità per incontrarsi e vivere il nostro paese”.