Lugo. “Di Giovedì al Pavaglione”, agosto da record: gran finale il 3 settembre

Agosto si chiude con un bilancio positivo per “Di Giovedì al Pavaglione”, la manifestazione che durante l’estate ha animato il centro di Lugo. Anche l’ultimo appuntamento del mese ha richiamato un pubblico numeroso, coinvolto dalla musica e dall’intrattenimento proposti dai Roxy Bar.

La partecipazione registrata nel corso delle diverse serate ha superato le aspettative iniziali, confermando il successo del progetto. Un risultato al quale ha contribuito anche il lavoro della squadra organizzativa, capace di garantire collaborazione, attenzione e tempestività nella gestione degli appuntamenti.

Significativo, in particolare, il recupero della serata del 20 agosto, interrotta da un improvviso temporale. Grazie alla disponibilità dei Funky Gallo e alla collaborazione di tutte le persone coinvolte, l’evento è stato riproposto mercoledì 26 agosto, ottenendo una grande partecipazione. L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza della sicurezza e dell’organizzazione per una manifestazione di queste dimensioni.

L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 3 settembre e porterà con sé alcune novità. In piazza Mazzini debutterà “Punta le Stelle on Tour”, iniziativa dedicata ai gruppi emergenti che gli organizzatori auspicano possa diventare una presenza stabile nelle prossime edizioni.

Dalle 20.30, nei pressi del monumento a Francesco Baracca, spazio invece al “Gim Show”, spettacolo proposto dalla ginnastica artistica di Lugo. La serata sarà completata da gonfiabili, bancarelle creative e punti di somministrazione sotto le logge.