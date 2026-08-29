Lugo: riparte il servizio di bike sharing gratuito del Comune con le bici a pedalata assistita

È ripartito il servizio di bike sharing gratuito presso Book and Bike – Viaggi e Libri in ri-ciclo, lo spazio situato nella sala d’attesa dell’autostazione di Lugo e gestito dalla Cooperativa Sociale San Vitale.

Il servizio, sostenuto dal Comune di Lugo grazie a un finanziamento ATERSIR, mette a disposizione della cittadinanza biciclette a pedalata assistita, offrendo un’opportunità pratica e sostenibile per gli spostamenti quotidiani, per muoversi in città e per scoprire il territorio.

Il bike sharing è attivo dal lunedì al venerdì e le biciclette possono essere ritirate dalle 7.30 alle 9.30 e riconsegnate dalle 18 alle 19. Il sabato il servizio è disponibile esclusivamente su prenotazione.

La ripartenza del servizio rappresenta un nuovo passo nella promozione di una mobilità accessibile e rispettosa dell’ambiente, offrendo ai cittadini un’alternativa all’utilizzo dell’automobile.

Book and Bike nasce dalla collaborazione tra il Comune di Lugo e la Cooperativa Sociale San Vitale con l’obiettivo di rigenerare e valorizzare gli spazi dell’autostazione, unendo mobilità sostenibile, cultura, riuso e inclusione sociale.

Oltre al servizio di bike sharing, lo spazio ospita una piccola libreria di libri e riviste usati, in gran parte dedicati al tema del viaggio, e alcune postazioni nelle quali è possibile fermarsi a leggere.

Book and Bike è inoltre un luogo nel quale giovani e adulti con disabilità, coinvolti in percorsi educativi e socio-occupazionali, possono sviluppare competenze, relazioni e maggiore autonomia, contribuendo concretamente alla gestione e alla cura del servizio.