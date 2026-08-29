Massa Lombarda, sorpreso in auto con un coltello a scatto: arrestato un 29enne
Un uomo di 29 anni, con precedenti penali e di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo. È ritenuto presunto responsabile del reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza.
L’episodio è avvenuto nella serata di ieri a Massa Lombarda. I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno fermato il 29enne mentre viaggiava a bordo di un veicolo.
Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il conducente avrebbe mostrato fin da subito un atteggiamento insofferente al controllo, inducendo i militari ad approfondire gli accertamenti. Illuminando l’abitacolo con una torcia, hanno notato nella tasca laterale dello sportello del guidatore un coltello di grosse dimensioni.
Dalle successive verifiche è emerso che si trattava di un coltello a scatto in polimero nero, lungo complessivamente 20 centimetri e dotato di una lama in acciaio di nove centimetri con punta acuminata.
Alla luce delle modifiche introdotte dal cosiddetto “Decreto Caivano” alla normativa sul porto e sulla detenzione di armi bianche, valutate la gravità del fatto, la pronta disponibilità dell’arma e la pericolosità del soggetto, il 29enne è stato arrestato.
Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Ravenna, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando della Compagnia di Lugo, in attesa del giudizio direttissimo.