Omaggio a Ennio Morricone a Lugo con Ensemble Terzo Tempo Orchestra

A Lugo il 4 settembre si terrà un concerto tributo per ricordare Ennio Morricone, uno dei più amati musicisti italiani che ha lasciato tracce indelebili nel panorama musicale mondiale. “L’obiettivo di ogni compositore è mettere al mondo la bellezza” aveva dichiarato il maestro che ha contribuito così a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo.

La sua musica, pensata soprattutto per il cinema, è frutto di una ricerca solida e coerente capace di accordarsi perfettamente con l’estetica delle immagini rappresentate, eppure le sue opere hanno una straordinaria autonomia, tanto da renderle uniche anche senza il grande schermo. Proprio in questa direzione si indirizza il concerto “Omaggio a Morricone”, che vuole esaltare la forza delle composizioni del maestro catturandone l’essenza e la potenza espressiva.

Il pianista-compositore Massimo Barsotti ha elaborato alcuni dei temi più famosi scritti per il cinema quali C’era una volta il west, Nuovo cinema Paradiso, Gabriel’s oboe, Giù la testa, Il segreto del Sahara, Sacco e Vanzetti, in cui alla melodia originale si aggiungono linguaggi compositi che vanno dal jazz, alla bossa nova, dal new age alla musica etnica e al pop, in un susseguirsi di contaminazioni capaci di esaltare la forza dell’espressione trasversale e universale tipica delle struggenti melodie del compositore romano.

Massimo Barsotti e l’Ensemble Terzo Tempo con la prestigiosa partecipazione della soprano Elisa Bonora, propone in chiave classica e moderna le grandi musiche di Ennio Morricone, con un pensiero particolare al grande regista Sergio Leone.