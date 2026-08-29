Palasport di Ravenna, prove di carico concluse con successo: ora, via con il montaggio del tetto
La notizia che tutta la città aspetta da mesi è finalmente arrivata: le prove di carico sulle travi di copertura del Nuovo Palasport di Ravenna sono finalmente concluse e il cantiere può quindi riprendere i lavori e veleggiare verso la chiusura, si spera questa volta senza ulteriori sorprese e conseguenti ritardi.
L’ha annunciato ieri sera il sindaco Alessandro Barattoni dal palco della Festa dell’Unità, spiegando che il superamento delle verifiche consente ora di programmare il montaggio del tetto e di procedere con i prossimi interventi sul cantiere.
«Possiamo iniziare a programmare il montaggio del tetto e pensare a liberare l’area attorno al palazzetto», ha spiegato Barattoni.
Sul fronte delle piscine cittadine, altro tema caldo legato alla chiusura di cantieri di lunga durata e di opere molto attese dalla cittadinanza, il sindaco ha confermato per sabato 12 settembre l’inaugurazione della nuova vasca da 25 metri, aggiungendo che dal primo ottobre sarà disponibile anche la vasca coperta di Porto Fuori.
Infine, per la Casa della Salute di via Antica Milizia, si conferma nuovamente la conclusione del cantiere entro la fine dell’anno. La struttura, ha spiegato, diventerà il secondo polo della salute della città e potrà ospitare un Cau aperto 24 ore su 24.