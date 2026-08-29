Ravenna: 13,6 chili di cocaina nel doppio fondo dell’auto: due arresti

Tredici chili e 660 grammi di cocaina nascosti in un doppio fondo elettrico ricavato sotto il sedile del conducente di una Bmw X5 e 11.480 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i militari della Guardia di Finanza di Brescia durante un’operazione scattata nella mattina del 25 agosto a Ravenna, in zona stadio, tra via Cassino e via Sighinolfi.

In carcere sono finiti due cittadini albanesi, Kallçaku Mond, 60 anni, e Shehi Elton, 51 anni. I finanzieri stavano seguendo Kallçaku, alla guida della Bmw X5 bianca con targa polacca, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Dopo un primo incontro in via Cassino, l’uomo si è spostato nella vicina via Sighinolfi, dove è stato raggiunto da Shehi con uno zaino.

A quel punto è scattato l’intervento. Shehi ha tentato di fuggire scavalcando il muro di cinta di una proprietà, ma è stato bloccato. Nel vano segreto ad apertura elettrica della Bmw sono stati trovati 12 panetti di cocaina, per un peso lordo complessivo di 13,66 chili. Nello zaino di Shehi c’erano 10.200 euro, mentre altri 1.280 euro sono stati trovati successivamente nella sua abitazione.

Il gip del Tribunale di Ravenna Janos Barlotti ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo dell’auto e del denaro. Kallçaku deve rispondere di trasporto e cessione di stupefacenti aggravati dall’ingente quantitativo; a Shehi sono contestati l’acquisto e la ricezione della droga, con le aggravanti dell’ingente quantitativo e della recidiva.

Durante l’interrogatorio Shehi ha fornito una versione diversa, sostenendo di aver concordato l’acquisto di un solo chilo di cocaina e di avere con sé il denaro come conguaglio. Il gip ha ritenuto la ricostruzione contraddittoria e inattendibile. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza della droga e la destinazione del carico.