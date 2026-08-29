Ravenna. Controlli agli Speyer, un arresto per droga e maxi-multa per due venditori abusivi di birra
Rafforzati i controlli della Polizia Locale di Ravenna nella zona della stazione, con particolare attenzione ai giardini Speyer e alle vie limitrofe. Nel corso dei servizi straordinari svolti nelle ultime 48 ore sono state accertate diverse irregolarità, dalla vendita abusiva di alcolici al mancato rispetto delle misure restrittive.
Le violazioni più rilevanti hanno riguardato una maxi multa e un arresto.
Un uomo di 36 anni e una donna di 49, entrambi di nazionalità nigeriana, sono stati sorpresi a vendere abusivamente birra in bottiglie da 33 e 66 centilitri. A ciascuno è stata contestata una sanzione superiore ai 5mila euro per la violazione delle norme sul commercio e sulla tracciabilità dei prodotti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato la merce e disposto l’immediato allontanamento dei due dall’area.
Quanto all’arresto, un 22enne egiziano, è stato destinatario di un Daspo urbano per la zona della stazione oltre ad essere fermato (nella serata del 28 agosto) dalla Polizia Locale in viale Farini durante alcuni controlli alle e-bike. Dagli accertamenti è emerso che sul giovane pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 13 agosto dal gip del Tribunale di Ravenna.
Accompagnato al Comando e perquisito, è stato trovato in possesso di una pastiglia di MDMA. Informato del trasferimento in carcere, il 22enne ha reagito violentemente, colpendo con un pugno una finestra dell’ufficio e danneggiando il supporto di una tenda. Gli agenti sono intervenuti evitando che la situazione degenerasse. Concluse le procedure, il giovane è stato condotto in carcere.
Durante i controlli straordinari della Polizia Locale due persone sono state denunciate anche per non avere rispettato le misure restrittive a loro carico: in un caso il Daspo urbano e nell’altro il divieto di ritorno nel Comune di Ravenna.
Durante i controlli, finalizzati al contrasto del degrado urbano e alla tutela della sicurezza pubblica, tre giovani sono stati sanzionati perché sorpresi a consumare bevande alcoliche in aree sottoposte a uno specifico divieto. Un ragazzo di 19 anni è stato invece multato per atti contrari alla pubblica decenza, dopo essere stato visto urinare in un luogo pubblico.
Gli agenti hanno inoltre sanzionato e allontanato dalla zona due persone in evidente stato di ubriachezza. Un uomo marocchino di 38 anni è stato multato perché occupava un’area verde pubblica svolgendo un’attività assimilabile al campeggio e limitando così la fruibilità degli spazi. Anche nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento.
Ulteriori sanzioni amministrative sono state elevate nei confronti di un cittadino italiano per la violazione del Regolamento del Verde e di un uomo originario del Burkina Faso per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita e il consumo di bevande alcoliche al di fuori degli spazi consentiti.
Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, infine, un cittadino egiziano di 25 anni è stato sorpreso mentre fumava uno spinello contenente circa 1,5 grammi di droga. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna per i provvedimenti di competenza.