Ravenna. Controlli agli Speyer, un arresto per droga e maxi-multa per due venditori abusivi di birra

Le violazioni più rilevanti hanno riguardato una maxi multa e un arresto.

Un uomo di 36 anni e una donna di 49, entrambi di nazionalità nigeriana, sono stati sorpresi a vendere abusivamente birra in bottiglie da 33 e 66 centilitri. A ciascuno è stata contestata una sanzione superiore ai 5mila euro per la violazione delle norme sul commercio e sulla tracciabilità dei prodotti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato la merce e disposto l’immediato allontanamento dei due dall’area.

Quanto all’arresto, un 22enne egiziano, è stato destinatario di un Daspo urbano per la zona della stazione oltre ad essere fermato (nella serata del 28 agosto) dalla Polizia Locale in viale Farini durante alcuni controlli alle e-bike. Dagli accertamenti è emerso che sul giovane pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 13 agosto dal gip del Tribunale di Ravenna.

Accompagnato al Comando e perquisito, è stato trovato in possesso di una pastiglia di MDMA. Informato del trasferimento in carcere, il 22enne ha reagito violentemente, colpendo con un pugno una finestra dell’ufficio e danneggiando il supporto di una tenda. Gli agenti sono intervenuti evitando che la situazione degenerasse. Concluse le procedure, il giovane è stato condotto in carcere.