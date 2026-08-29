Ravenna, esordio casalingo da tre punti: Latina battuto 3-1, doppietta di Rabbi

Andati sotto al 16′ per la rete di Ercolano, i bizantini hanno una bella reazione giocando in velocità con azioni ficcanti e ribaltando la gara a proprio favore grazie alle reti di Rabbi al 34′ che bagna così nel migliore dei modi l’esordio in giallorosso e di Duca al 46′ anche lui neoacquisto.