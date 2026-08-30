ATC Ravenna, dalla formazione ai set: aperte le audizioni per il biennio 2026-2028

Caldironi, Calcatinci, Kuniaki

Dalle aule di Marina di Ravenna ai set di fiction e produzioni televisive nazionali: sono diversi i giovani attori formati all’Accademia Teatro Cinema che negli ultimi anni hanno iniziato a trovare spazio nel mondo professionale. Intanto, per chi vuole intraprendere lo stesso percorso, sono aperte fino al 20 settembre le iscrizioni alle audizioni per il biennio 2026-2028 di Alta Formazione Attoriale dell’ATC – Accademia Teatro Cinema, fondata nel 2023 a Marina di Ravenna da Cristiano Caldironi, attore, fondatore e direttore didattico della scuola.

Tra gli allievi emergenti citati dall’Accademia c’è il faentino Luca Di Sessa, 23 anni, tra i protagonisti delle fiction Doc – Nelle tue mani 4 e La famiglia Panini, entrambe di prossima uscita. La ravennate Ludovica Barbarito, 24 anni, è invece protagonista delle due serie Sky Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 e Nord Sud Ovest Est, quest’ultima in uscita il 9 ottobre.

C’è poi Iuliana Calcatinci, 23 anni, ravennate, reduce dalla decima edizione de Il Paradiso delle signore, soap di Rai 1, mentre la cervese Emma Benini, 26 anni, ha partecipato a La fuggitiva, Nero a metà 3, La lunga notte, Sotto il sole di Riccione e Tutto liscio.

Caldironi: «Ogni attore è unico»

Il rapporto diretto con il cinema e con il mondo professionale rappresenta uno degli elementi sui quali ATC ha costruito il proprio percorso formativo. «Ci arrivano periodicamente richieste da parte dei casting director verso i nostri allievi ed ex allievi – racconta Cristiano Caldironi, protagonista del film Acqua alle corde di Paolo Consorti e recentemente impegnato in Il canto di Alina, I delitti del Barlume e in un nuovo progetto cinematografico internazionale –. Molti mi chiedono come si riconosca un talento. In realtà, non c’è un momento in cui si può dire: “Adesso è pronto”. Noi cerchiamo di preparare gli allievi nel miglior modo possibile, poi arrivano le occasioni ed è spesso l’occasione stessa a dare una risposta. Ogni attore è unico e quello che cerchiamo è proprio questo: non fargli perdere la sua originalità cercando di imitare un modello o un’idea di ‘buona recitazione’. Il lavoro, a mio avviso, consiste nel filtrare il proprio mondo e la propria personalità attraverso il comportamento, il pensiero e le circostanze del personaggio».

L’offerta di ATC comprende le sezioni Alta Formazione Attoriale e Open Lab, rivolte a differenti fasi del percorso. Per il biennio 2026-2028 le domande di ammissione all’Alta Formazione Attoriale possono essere presentate fino al 20 settembre.

Il percorso è articolato su due livelli: il Master di recitazione I, al quale si accede tramite audizione, e il Master di recitazione II, destinato a chi ha completato il primo livello e, previa ammissione della direzione, anche ad attori provenienti da altre scuole, accademie o percorsi formativi già strutturati.

Tra i docenti e professionisti coinvolti, oltre a Caldironi, figurano Kuniaki Ida, regista di teatro e opera lirica e insegnante di teatro, laureato al Toho College del Teatro delle Arti di Tokyo e già componente del Kobo Abe Studio; Francesco Costabile, regista e sceneggiatore, autore di Familia, film candidato dall’Italia agli Oscar 2026; Davide Zurolo, casting director candidato ai Nastri d’Argento 2026; e Maria Vittoria Grimaudo, agente cinematografico. Il programma viene inoltre integrato ogni anno con altri docenti e professionisti del settore.

Una community che continua dopo il diploma

L’obiettivo dichiarato è creare una rete che non si esaurisca con le lezioni e che continui a coinvolgere anche gli ex allievi. «È avvenuto tutto in modo molto naturale e spontaneo – spiega Caldironi –. Durante l’anno gli allievi entrano in contatto non solo tra loro, ma anche con ex allievi, registi, sceneggiatori e altre figure professionali, e da questi incontri nascono spesso nuovi progetti e collaborazioni che vanno oltre le attività dell’Accademia. Lo spazio ATC resta sempre a disposizione dei ragazzi come luogo creativo: per provare, scrivere, incontrarsi, costruire progetti. Così ATC, oltre a essere una scuola, diventa una sala prove, un set cinematografico, un palcoscenico, un luogo di scrittura e soprattutto uno spazio nel quale continuare a crescere artisticamente anche dopo il diploma».

È in questa direzione che si inseriscono i progetti sviluppati durante l’anno. Dopo “Oplà… e si vola”, pilot per una serie tv presentato il 27 maggio all’Auditorium Di Stefano di Marina di Ravenna, gli allievi del secondo anno hanno realizzato “Haters”, cortometraggio scritto da un ex allievo ATC e dedicato al cyberbullismo, affrontato con un linguaggio grottesco e da un punto di vista definito insolito.

Gli studenti sono stati coinvolti non soltanto nella recitazione, ma nelle diverse fasi della produzione, dalla sceneggiatura alla scelta delle inquadrature, fino a trucco, hair styling e location scouting.

Un altro progetto nasce dal lavoro che Caldironi sta sviluppando insieme a Kuniaki Ida, a partire dalle prove con Iuliana Calcatinci. «La ricerca attraversa l’immagine, la memoria e il riconoscimento, dentro uno spazio che sembra avere una dimensione propria – racconta Caldironi –. Mi interessa molto una contraddizione del nostro tempo: siamo forse più visibili che mai, eppure riconoscersi davvero sembra diventare sempre più difficile. Lo spettacolo parte da questa inquietudine, ma la attraversa senza cercare risposte univoche. Preferisco non raccontare molto di più, perché parte del lavoro consiste proprio nel lasciare allo spettatore la possibilità di attraversarlo senza una chiave interpretativa già consegnata».

Le collaborazioni con Accademia di Belle Arti e CNA

ATC sta inoltre sviluppando collaborazioni con altre realtà del territorio per affiancare alla formazione esperienze concrete davanti alla macchina da presa e a contatto con il pubblico.

Con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, gli allievi del primo anno hanno recitato in un cortometraggio realizzato come progetto d’esame da un’allieva dell’Accademia. Attraverso la collaborazione con CNA fo.er, invece, gli studenti del primo e del secondo anno hanno partecipato come attori ai cortometraggi scritti e diretti dai partecipanti al corso CNA. Una volta terminato il montaggio, i lavori saranno presentati negli spazi di ATC durante una serata dedicata.