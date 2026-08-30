Controlli sulla movida nella costa ravennate: oltre 600 persone identificate e 85 veicoli verificati a Cervia e Milano Marittima

Oltre 600 persone e circa 85 veicoli sono stati controllati nelle serate di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 agosto tra Cervia e Milano Marittima, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura di Ravenna per prevenire e contrastare i comportamenti illegali legati alla cosiddetta “mala movida”. Nel corso delle verifiche sono stati accertati anche due casi di guida in stato di ebbrezza, mentre alcuni ragazzi sono stati sanzionati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle ore serali e notturne nelle zone maggiormente frequentate da residenti e turisti, con particolare attenzione all’area della stazione ferroviaria di Cervia e al litorale dove si trovano esercizi pubblici e locali di intrattenimento.

Il dispositivo, coordinato dalla Questura di Ravenna, ha visto impegnati il Reparto Prevenzione Crimine e il Reparto Mobile della Polizia di Stato, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti. Anche grazie all’impiego dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, alcuni ragazzi sono stati trovati in possesso di droga per uso personale e sanzionati.

Sul fronte della sicurezza stradale, durante i servizi sono stati accertati due casi di guida in stato di ebbrezza. Nella serata di sabato, inoltre, è stata ritirata la patente a un ragazzo che aveva provocato un incidente. Sono state contestate anche diverse violazioni amministrative relative alla circolazione senza i necessari documenti di guida e di circolazione.