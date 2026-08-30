Fan da tutta Italia a Ravenna per Laura Pausini: il raduno al Pala De André

L’attesa per incontrare Laura Pausini è cominciata con diverse ore di anticipo davanti al Pala De André di Ravenna, dove già dalla mattina di oggi, domenica 30 agosto, numerosi fan si sono messi in fila in vista del raduno ufficiale dedicato agli iscritti al fan club della cantante romagnola.

L’appuntamento è in programma dalle 16 alle 19 ed è riservato ai soci di Laura4U, il Laura Pausini Official Fanclub. Per gli iscritti sarà l’occasione di incontrare l’artista e trascorrere un pomeriggio dedicato alla comunità che da anni la segue.