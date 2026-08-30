“La gioia nel passo”: progetto di teatro, scrittura, musica, video e ricerca storica a Russi nell’ambito di “Donne, voto e diritti”

A Russi proseguono le iniziative del progetto comunale “Donne, voto e diritti: memoria e cittadinanza dalla Resistenza alla Repubblica”, finanziato dall’Avviso a sostegno di progetti e iniziative di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento in Emilia Romagna (art. 4, L.R. 3/2016) – Anno 2026.

Quest’anno il progetto si è concentrato sulle prime elezioni amministrative e sulla partecipazione delle donne alla vita politica del Paese, fino alle elezioni dell’Assemblea Costituente.

Il prossimo evento è La gioia nel passo un progetto di teatro, scrittura, musica, video e ricerca storica ideato e realizzato dalla compagnia Le belle bandiere. La presentazione pubblica è in programma mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 21, nel Cortile del Centro Culturale Polivalente e nella Sala Nomadea (Via Giordano Bruno 24).

La gioia nel passo

La direzione artistica è di Elena Bucci con la collaborazione di Marco Sgrosso; assistenza al progetto Nicoletta Fabbri. Partecipano gli artisti del laboratorio e della compagnia Le belle bandiere e altri artisti collaboratori. Progetto con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi con la collaborazione di enti, associazioni, cittadini.

Il 5 novembre 2026 alle ore 20.45 al Teatro Comunale di Russi verrà presentato lo spettacolo La gioia nel passo scritto diretto e interpretato da Elena Bucci con musiche originali dal vivo con la collaborazione e la consulenza storica di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna (ISREC)