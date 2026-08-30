MUSICA|
Oktoberfest a Pinarella: concerto con i Punkreas storica band punk italiana
L’Oktoberfest di Pinarella prosegue questa sera, domenica 30 agosto, con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: il concerto dei Punkreas, storica formazione del punk italiano. La festa prenderà il via alle 18 lungo viale Tritone, trasformato per l’occasione in una grande isola pedonale. Il pubblico troverà gli stand gastronomici con birra Hofbräu di Monaco e specialità bavaresi, dal tradizionale stinco ai würstel con crauti e agli spätzle. Non mancheranno il luna park, lo street market e attrazioni per tutte le età. Il concerto serale sarà a ingresso gratuito.
La manifestazione, organizzata dallo staff del Full Moon con il patrocinio del Comune di Cervia, arriva all’appuntamento forte delle oltre 2.500 persone che venerdì hanno assistito all’esibizione dei Modena City Ramblers e della partecipata serata di sabato con Jay Santos.
Durante l’evento sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore del Canile di Cervia e della Casa di riposo Busignani. L’Oktoberfest continuerà ogni sera fino al 6 settembre. Ingresso gratuito, stand gastronomici, luna park e street market dalle 18.