Oktoberfest a Pinarella: concerto con i Punkreas storica band punk italiana

L’Oktoberfest di Pinarella prosegue questa sera, domenica 30 agosto, con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone: il concerto dei Punkreas, storica formazione del punk italiano. La festa prenderà il via alle 18 lungo viale Tritone, trasformato per l’occasione in una grande isola pedonale. Il pubblico troverà gli stand gastronomici con birra Hofbräu di Monaco e specialità bavaresi, dal tradizionale stinco ai würstel con crauti e agli spätzle. Non mancheranno il luna park, lo street market e attrazioni per tutte le età. Il concerto serale sarà a ingresso gratuito.